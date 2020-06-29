Путин поздравил Бердымухамедова с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. У глав государств состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время разговора Бердымухамедов обратил внимание на значимость состоявшегося в Москве 24 июня Парада Победы. В торжественном мероприятии, к слову, приняли участие и туркменистанские военнослужащие.

Владимир Путин и его коллега обсудили и подтвердили настроенность на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства и сотрудничества.

Отмечается, что ранее президент России направил в адрес Гурбангулы Бердымухамедова поздравительную телеграмму.