Продлен домашний арест боксера Кушиташвили

Российский боксер Георгий Кушиташвили останется под домашним арестом до 1 сентября. Двукратный чемпион России обвиняется избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

Согласно информации ТАСС, 235-й гарнизонный военный суд, рассматривающий дело военнослужащего Кушиташвили, продлил домашний арест боксера до 1 сентября. Ранее Георгий был согласен выплатить пострадавшему от него росгвардейцу компенсацию.

2 февраля Георгий Кушиташвили и другой боксер Овик Оганнисян были задержаны Росгвардией при попытке по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и сломал нос одному из гвардейцев. В анализах спортсмена были обнаружены следы кокаина. Кушиташвили грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Оганнисян проходит по делу свидетелем