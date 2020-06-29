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Поправки в Конституцию 56 минут назад

29 июня 202020:58 Андрей Григорьев

Еще два дня впереди, а явка уже впечатляющая: почему важно отдать свой голос

Еще два дня впереди, а явка уже впечатляющая: почему важно отдать свой голос

Более сорока миллионов человек, по данным Центризбиркома, уже приняли участие во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию России — это более трети избирателей. Онлайн-исследования подтверждают эту цифру. Еще больше опрошенных твердо намерены прийти на участки 30 июня и 1 июля. А в электронном виде, через интернет, свое мнение уже высказали 80 процентов зарегистрированных граждан. В мегаполисах центральной России, на гигантских заводах Урала, на чабанских стоянках, затерянных в Сибири, по всей огромной стране подходы одинаковые — это санитарная безопасность и полная прозрачность всего процесса.

Метеостанция в дальневосточной тайге в двухстах километрах от Хабаровска, на островах Талабского архипелага в Псковском озере, куда съезжаются православные паломники, на стойбищах Хара-Шибирь, куда сгоняют отары овец чабаны Забайкалья — голосование идет по стране широким фронтом, но главное условие везде одно и то же — строжайшее соблюдение санитарных норм.

"Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало. Кстати, такая практика используется в целом ряде государств и надо подумать, может быть нам тоже и впредь использовать эту возможность", — отметила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Тех, кто принял участие, за выходные стало вдвое больше. Информационная стена Центризбиркома уже работает — 85 экранов по числу российских регионов и на каждом количество проголосовавших. Вот, например, в Московской области — 2 381 180 человек. Если сложить все цифры вместе, явка получается весьма впечатляющая.

За четыре дня больше сорока миллионов человек — это почти сорок процентов тех, кто есть в списках ЦИК.

"Если представить, что все эти люди пришли бы в один день, 1 июля, на избирательные участки, и придет значительно больше, то, конечно, мы могли бы на этих избирательных участках иметь очень тесные контакты голосующих и с членами избирательной комиссии, и между собой", — прокомментировал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Удобство отмечают и иностранные эксперты — за неделю можно посетить в семь раз больше участков.

"Все это хорошо организованно, везде есть инструкции, общий порядок. У каждого есть свое место в этой организации, каждый выполняет свои задачи", — выразил свое мнение международный наблюдатель, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман.

Российских наблюдателей больше полумиллиона — ни на одних выборах никогда столько не было.

Участки — на всех крупных промышленных предприятиях. Проголосовал руководитель "КАМАЗа" Сергей Когогин:

— Я обращаюсь к нашим горожанам-камазовцам: примите участие в голосовании. Это очень важно для каждого из нас!

Отдал свой голос и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий:

— Мне очень импонирует, что это обсуждение было очень длинным, содержательным, высказались все, кто желал, и вот наступил момент высказать свое решение.

Суть поправок все еще продолжают разъяснять и особенно ценно, что на горячей телефонной линии ВГТРК и "Комсомольской правды" делают этот как раз участники рабочей группы, те, что формулировали статьи Основного закона.

"Независимо от того, как будет складываться экономическая ситуация, государство говорит — это наш ключевой приоритет. Мы всегда поддерживаем людей, которые получают пенсию, потому что мы понимаем — для них это основной источник дохода", — рассказала заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Каждый в поправках находит то, что ему близко и свою причину для того, чтобы проголосовать.

"Поправки, которые внесены в раздел, связанный с культурой, с искусством, я считаю, что это невероятно важно и правильно", — отметил народный артист России Сергей Гармаш

"Мой голос важен. Я живу в этой стране, я ее люблю. Как же мне не проголосовать?", — рассказала народная артистка России Вера Алентова.

"Я скажу вам, что главным побудительным мотивом голосовать сегодня является даже не важность поправок, а позиция так называемой нашей оппозиции, которая все время рассказывает про то, что это не те поправки, не то, народу придет мало и голосовать будут против и так далее. Мне кажется, что это уже на уровне предательства поведение", — отметил кинорежиссер Владимир Меньшов

При Общественной палате создана служба фейк-контроля. Сегодня она представляет самые заметные лже-новости дня.

"Одна из свежих историй — это душераздирающее видео, которое распространялось про Уссурийск, как там несколько человек пришли на участок голосовать, увидели, что за них уже расписались. Они там кричат, заламывают руки. Все здорово, кроме нескольких моментов: погода не подходит, потому что там солнце светит. В эти дни в Уссурийске дожди, нет никакой социальной дистанции, перчаток, масок, а потом, когда увеличиваешь картинку на кадре, видно, что на бюллетене написан 2019 год", — рассказал руководитель экспертно-консультативной группы Общественной палаты России по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.

Все эти сообщения отслеживают и вовремя разоблачают. Есть и защита от компьютерных атак на сервер голосования, которых за последние дни зафиксировано несколько миллионов, преимущественно из Великобритании и Сингапура.

Основной день голосования — 1 июля. Результаты начнут считать только после того, как закроются участки.

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