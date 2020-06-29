29 июня 202020:54 Полина Ермолаева

Прорыв внутреннего туризма: 20 миллионов россиян заново открывают для себя Россию

Прорыв внутреннего туризма: 20 миллионов россиян заново открывают для себя Россию

Как минимум 20 миллионов россиян в 2020 году отдохнут за летний сезон на курортах внутри страны. Цифра прозвучала 29 июня на заседании правительства, одной из тем которого стало восстановление туристической отрасли. Уже послезавтра гостей начнут принимать более 70 регионов. Туроператоры в несколько раз увеличили число пакетных предложений, а цены сейчас заметно ниже прошлогодних. Посетителей ждут не только пляжи, но и музеи, речные круизные теплоходы и древние святыни, которые были закрыты несколько месяцев.

В зеркале воды — отражение голубого неба, свежим лемехом поблескивают главки Преображенской церкви. Реставрация завершена, и после 40 лет тишины возобновляются службы.

"Я 22 года мечтала побывать здесь, — поясняет туристка из Санкт-Петербурга Вера Сапоровская. — Но все не складывалось, отпуск проводили в Европе".

Кижи встречают туристов не только шедеврами зодчества, на причале — установки с антибактериальном раствором. Экскурсоводы группы больше пяти не собирают.

"Чтобы соблюдать дистанцию, мы используем громкоговоритель и микрофон", — рассказывает о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса COVID-19 специалист по просветительской деятельности музея-заповедника "Кижи" Александр Филимонов.

Музей-заповедник заработал 10 июня — регионы постепенно открывают туристический сезон.

"С 1 июля уже более 70 регионов смогут принимать туристов. И в целом спрос на услуги туриндустрии начинает расти, — отметил на совещании премьер-министр России Михаил Мишустин. — Но загрузка объектов размещения по России пока колеблется от 20 до 30 процентов, и чтобы ускорить восстановление туристической сферы, мы включили ее в перечень пострадавших отраслей".

Россияне к отпуску готовы. Каждую следующую неделю бронируют в три раза активнее предыдущей. Пока в пределах июля, чаще — в границах региона. А цены — на уровне прошлого года, а иногда даже ниже.

"Одевайте маски! Желаю вам хорошего путешествия по нашей подводной лодке", — приглашает калининградский музей.

В носовой не спускаться, пока из кормового не поднимутся: безопасное расстояние на подводной лодке измеряется отсеками. Калининград в этом году ожидаемо входит в пятерку самых продаваемых туристических направлений. Настоящим прорывом 2020 года стали Алтай. Бурятия. Хакасия. Туда впервые полетели чартеры.

"Они были дорогие, индивидуальные, экзотические. Там только билет стоил 35-40 тысяч рублей, — говорит о внутренних турах исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. — Сейчас тур на неделю стоит столько, если мы берем, например, Бурятию. Это с возможностью посетить и Байкал, и с возможностью невероятной экскурсионной программы".

Отпуск в родной стране в этом году проведут больше 20 миллионов россиян. Версаль подмосковный — Архангельское — уже встречает гостей.

"В прошлую субботу было 7500 человек. Это абсолютный рекорд", — констатирует заместитель директора музея-усадьбы "Архангельское" Амуланга Учурова.

Музеи-усадьбы манят и тенистыми парками, и потрясающей красоты дворцами. В Архангельском работает уникальная выставка карет. Одна из них — с первыми поворотными колесами, XVIII век. Золоченый экипаж принадлежал Екатерине Второй. Удивительные открытия!

"Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры. Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни", — отметил зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко.

В историческом музее — дезинфекция накануне открытия.

Непривычно пустые залы готовятся к жизни по новым правилам — электронные билеты, сеансы по расписанию. Работа не массовая, но безопасная.

"Для посетителей создаются уникальные возможности — это же элитные экскурсии. Элитные группы из 3-5 человек", — подчеркивает эксклюзивность таких экскурсий директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Наконец получится всмотреться в сокровища музея от выточенной собственноручно Петром Первым чарки до золота Олимпиады-80.

Три с половиной месяца без посетителей — такого, конечно, не было никогда. Даже в годы Великой Отечественной Исторический музей закрывался всего на 8 дней — меняли окна после бомбежки.

Тогда же, в военные годы, сотрудники музея собрали предметы, ставшие выставкой, которая откроется 1 июля — "Солдаты в белых халатах". Задумали экспозицию еще в прошлом году, а теперь дополнили СИЗом (средством индивидуальной защиты) — символом настоящего времени.

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