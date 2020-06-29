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Коронавирус 11 минут назад

29 июня 202020:59 Наиля Аскер-заде

Удаленка, безработица и поддержка граждан: в правительстве обсудили положение экономики

Удаленка, безработица и поддержка граждан: в правительстве обсудили положение экономики

О ситуации на рынке труда и поддержке граждан в понедельник, 29 июня, говорили члены правительства. Как из пандемии выходит экономика?

Более двух миллионов человек — с 1 апреля число тех, кто работает в удаленном режиме, выросло в тридцать раз.

"Чтобы реально улучшить положение дел с занятостью, предстоит активней применять новые методы в сфере трудоустройства. Я имею в виду, в частности, поддержку удаленной формы занятости. Она стала удобной для многих категорий работников, в том числе для тех, у кого есть ограничения по здоровью или родителей с маленькими детьми. Важно, чтобы права людей, которые заняты в удаленном режиме, были защищены в соответствии с законом", — заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

 С 1 апреля число официально зарегистрированных безработных выросло более чем в 3,5 раза. С конца марта по настоящее время в России уволено 3 718 000 тысяч граждан, а принято на работу было на 682 тысячи человек меньше. В июне рост безработицы замедлился. Более половины зарегистрированных безработных — это граждане в возрасте от 25 до 40 лет. Больше всего людей потеряли работу в сфере торговли и бытового обслуживания, также были сокращены специалисты по административной работе и сотрудники транспортных компаний.

"В региональном разрезе наибольшая доля зарегистрированных безработных граждан наблюдается в республиках Чечня, Тыва и Ингушетия. Самая благоприятная обстановка в сфере занятости на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях. Анализ имеющихся на рынке труда вакансий показывает: больше всего позиций открыто в производственном секторе. Вторая по численности вакансия — это отрасль строительства", — рассказал министр труда России Антон Котяков.

Премьер отметил, что взрывного роста безработицы удалось избежать, в том числе благодаря мерам поддержки со стороны государства. Был увеличен размер пособия по безработице, поддержку получили предприятия малого и среднего бизнеса. Помощь оказали и семьям с детьми. C апреля они получали выплаты, а на прошлой неделе Владимир Путин предложил выплатить и в июле еще по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет:

"С самого начала борьбы с последствиями эпидемии базовой задачей стало сохранить доходы российских семей, поддержать занятость, помогать прежде всего людям и только людям, решать их проблемы, через это идти к поддержке экономики в целом. Напомню, что основной критерий всех наших мер поддержки бизнеса заключался в том, чтобы рабочие места не закрывались, чтобы люди, занятые в пострадавших отраслях, не оставались без зарплаты". 

На это были направлены беспроцентные кредиты, решения по списанию налогов и страховых взносов за второй квартал, прямые государственные субсидии на выплату заработных плат, причем неукоснительно действовал принцип: большее содействие со стороны государства получают именно те компании, которые думают, заботятся о своих коллективах.

Поддержали также самозанятых. 760 тысяч граждан получили помощь государства на сумму более 9,2 миллиарда рублей. В период эпидемии им вернули в полном объеме налог на профессиональный доход за прошлый, 2019 год, а в этом предоставили возможность использовать так называемый налоговый капитал в размере минимальной оплаты труда — 12 тысяч 130 рублей.

"С 1 июня всем самозанятым начислен так называемый налоговый вычет в размере одного МРОТа. Этот налоговый вычет будет начислен и всем тем самозанятым, которые будут зарегистрированы до конца текущего года", — рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Самозанятые — это люди, которые оказывают транспортные услуги, сдают недвижимость, работают репетиторами, нянями. Многие из них в прошлом году решили официально оформить свою деятельность, выйти из так называемой серой зоны и платить налог в размере 4 или 6 процентов от своего дохода. В прошлом году такой режим действовал в четырех регионах страны — в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. А с 1 июля география применения этого специального налогового режима будет распространяться на все регионы нашей страны. Минимальный возраст граждан, которые могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, будет снижен с 18 до 16 лет. Ежедневно более 2 тысяч человек регистрируется в этом статусе.

Граждане могут получить льготную ипотеку под 6,5 процента. Она действует до 1 ноября. 29 июня премьер объявил об увеличении максимальной суммы кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 12 миллионов рублей, а для жителей других регионов — до 6 миллионов рублей. Минимальный взнос при оформлении льготной ипотеки составляет 20 процентов.

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