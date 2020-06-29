29 июня 202019:53

В Индии запретили TikTok

Власти Индии постановили заблокировать на территории страны 59 приложений от китайских разработчиков, включая TikTok. Эти программы для iOS и Android, сказано в пресс-релизе, "наносят вред суверенитету и целостности Индии, а также обороноспособности, безопасности государства и общественного порядка".

Индия является крупнейшим рынком для сервиса TikTok, разработанного китайской компанией ByteDance. Помимо него, вне закона оказались приложения для видеозвонков от Xiaomi (самого крупного продавца смартфонов в этой стране) и интернет-магазина Club Factory (третьего по размеру в Индии), мессенджер WeChat, карты Baidu и браузер UC Browser. Также под запрет попали игра Clash of Kings и файловый менеджер ES File Explorer.

В правительстве заявили, что получили "много жалоб из различных источников" на эти программы. Как следует из официального сообщения, некоторые приложения были уличены в "краже и скрытой передаче пользовательских данных на серверы, находящиеся за пределами Индии".

Индия - второй по величине рынок смартфонов, более 80% которого контролируют китайские производители, отмечает TechCrunch. Аналитик исследовательской фирмы Counterpoint Тарун Патак полагает, что новый запрет повлияет на каждого третьего пользователя в стране.

Ранее в этом месяце рекорды скачиваний в Индии установила новая утилита Remove China Apps, предлагавшая просканировать Android-смартфон на наличие любых программ китайской разработки, таких как TikTok, и удалить их. Впрочем, приложение противоречило политике Google, и вскоре из магазина удалили его самого.

Повышенному интересу к Remove China Apps поспособствовал рост напряженности вокруг индийско-китайской границы в Гималаях. На фоне обострившегося конфликта в Индии набрало силу движение "Бойкотируй Китай!", призывающее к отказу от китайской продукции, в том числе мобильных приложений.

Текст: Вести.Hi-tech

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