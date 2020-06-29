29 июня 202021:46 Александр Евстигнеев

Авиакомпания "Северный ветер" обещает вернуть деньги за отмененные рейсы

Авиакомпания "Северный ветер" обещает вернуть деньги за отмененные рейсы

СМС с текстом "рейс отменен" менее чем за сутки до вылета получили сотни пассажиров авиакомпании "Северный ветер". В Казань и на Алтай не прилететь, из Омска и Петербурга — не вылететь, а самому перевозчику — не дозвониться. Лишь после того как взволнованные путешественники начали штурмовать аккаунты компании в соцсетях и публиковать жалобы на своих страницах, "Северный ветер" "подул" в их направлении.

Без денег, в чужом городе, с детьми. И с билетами, по которым теперь нельзя улететь. Авиакомпания Nordwind Airlines/"Северный ветер" отменила рейсы.

"Они ответили мне, что возместить средства в полном размере мне не могут. Но они могут мне предложить сертификат на вылет с десятипроцентной скидкой. Но вылеты из Омска будут отменены до 10 октября", — говорит Юлия Ордовская.

Сотни людей — в такой же ситуации.

Антон с друзьями должны были лететь из Петербурга на Алтай. Внутренний туризм, тайга, рассветы. Но вместо отпуска — игра на вылет. Ждать другого рейса или требовать деньги?

"Я пробовал воздействовать через сервис, где купил эти билеты. Они сказали, что авиакомпания в одностороннем порядке заблокировала все возможности возврата денег. Нет никакой возможности вернуть", — пояснил Антон Паремский.

Больше всего пассажиры негодуют из-за того, что с "Северным ветром" невозможно связаться. Приходит сообщение об отмене авиарейса и контактный телефон. А дальше — лёгкая успокаивающая музыка: "Примерное время ожидания ответа — более 15 минут. К сожалению все специалисты сейчас заняты".

В соцсетях ответ от авиакомпании стандартный — в очередь! Срок ответа — тридцать дней. Возможно, даже больше — контактный центр перегружен.

Именно это и привело к тому, что ситуация едва не вошла в штопор. Сегодня авиакомпания официально заявила — не хватало сотрудников на телефонах, привлекли новых.

"Хотелось бы в первую очередь извиниться перед пассажирами за доставленные неудобства и сообщить всем, что денежные средства возвращаются в полном объеме и не ваучерами, не гарантийными письмами, а именно живыми деньгами", — заявила Анна Подгорная, член совета директоров авиакомпании "Северный ветер".

Деньги можно или получить на руки, или купить на них новые билеты. Инструкцию пришлют в СМС или по электронной почте.

"Сроки возврата – два-три дня максимум", — заверила общественность Подгорная.

О полном прекращении рейсов "Северного ветра" речи не идёт. В туриндустрии это вообще называют не отменами, а изменением расписания.

"Из-за меняющихся условий в ряде регионов происходит корректировка полетных программ. К счастью уже в июле-августе рейсов будет больше. В этой ситуации авиакомпании действительно предлагают перебронирование или возврат денежных средств", — говорит Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России.

Расписание полётов у авиакомпаний этим летом будет гибким. Влияние пандемии, считают эксперты. Пассажирам нужно быть готовым к изменениям на табло вылетов.

 

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