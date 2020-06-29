Америка не узнает себя: Трампа "вплели" в очередной международный скандал

Футболистки-феминистки плачут на коленях во время гимна США, отказываясь носить футболки с цветами своего клуба, в Детройте полиция в буквальном смысле давит протестующих, а руководство Принстонского университета решает, что президент Вудро Вильсон, сделавший обычный колледж одним из ведущих ВУЗов в мире, не достоин упоминания на его территории. Вот только Трампу сейчас не до Америки. New York Times "вплели" его в очередной международный скандал.

Наделавшая столько шума статья New York Times не похожа на захватывающее расследование с обилием деталей и фактов. Скорее, это подмороженный по второму, а может и по третьему разу информационный брикет, из которого торчат обрезки всего, что американские либеральные СМИ перемололи в последние годы. Есть про Скрипалей, про мнимое российское вмешательство в выборы, даже про попытку переворота в Черногории и популярную на Западе страшилку о секретном подразделении ГРУ под номером 29155. На талибов, которым Россия, якобы приплачивает за убийство американцев, осталось не больше восьми абзацев. Но и там ни имен, ни фамилий нет.

"Белый дом вынужден отражать нападки после взрывной статьи New York Times, которая утверждает, что Россия предлагала вознаграждение "Талибан" (запрещена в России) за убийство американских солдат в Афганистане", — отмечает телеканал ABC.

Читателю и зрителю не дают опомнится. Подключившаяся The Washington Post сообщает, что среди американских граждан даже были погибшие — снова ни званий, ни мест, ни обстоятельств гибели. А New York Times двое суток спустя словно контрольный в голову выпускает вторую статью. Там про то, что и американская разведка якобы была в курсе и предупреждала Белый дом. Директором национальной разведки США сейчас работает Джон Рэтклифф. Его предшественник – исполнявший обязанности Ричард Гренелл ушел с поста в конце мая. Субботний вечер он посвятил тому, что пытался ответить каждому из более или менее известных сторонников новой теории заговора.

- В США были разведданные о том, что Россия платит боевикам, чтобы убивать американских военнослужащих и их союзников, и чиновники не стали сообщать об этом президенту и вице-президенту?

"Вы строите целую гору предположений, основываясь на анонимном источнике New York Times", — отметает сходу вопрос Дональд Трамп.

Почерк, знакомый еще со временем баек о русском вмешательстве. По сути, очередная вариация на тему агента Кремля Дональда, засевшего в Белом доме.

"Не знаю, что у русских есть на Трампа, но он готов игнорировать все. Он — подарок для России. Надо думать, что в ту минуту, когда президент услышал об этом, он должен был пожелать узнать больше, вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал", — возмущена председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Но в том-то и дело, что Трампу о дикой версии даже не докладывали. Да, американская разведка была знакома с вбросом, но миссия разведки, как раз проверять любую информацию на достоверность. Фейк про талибов фильтров не преодолел.

"Разведка только что сообщила мне, что они не нашли эту информацию достоверной, и поэтому не сообщили ее мне или вице-президенту Пенсу. Возможно, это еще одна сфабрикованная мистификация, связанная с Россией, сделанная с помощью фальшивых новостей New York Times в попытке выставить республиканцев в плохом свете!!!" – предположил в своем Twitter Дональд Трамп.

Среди республиканцев привыкли видеть и Джона Болтона, но теперь, после того как CNN раскрутило его мемуары, к атакам на Трампа подключается и он.

"Тот факт, что президент чувствует себя обязанным сделать твит об этой новости, демонстрирует то, что его основной задачей является не защита наших войск, а то, подумает ли кто-то что он не уделил достаточно внимания этому вопросу", — ехидно замечает бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Когда США в 2001 году вторглись в Афганистан, Болтон в администрации Буша-младшего работал заместителем госсекретаря по международной безопасности. Ему ли не знать, что еще с 2005 года Америка в обход официального Кабула ведет переговоры с талибами. Вашингтон для удобства даже открыл им нечто вроде посольства в Катаре.

Именно там в Дохе 29 февраля 2020 года спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в России) мулла Абдулла Гани Барадар и подписали соглашение мирное соглашение. Противником соглашения был как раз Болтон. Кто знает, не он ли стоит за нынешними абсурдными вбросами про русских, которые платят афганцам за то, что те стреляют в оккупантов? Еще со времен первой Англо-Афганской войны в Афганистане прекрасно справлялись сами, на что представители "Талибана" прозрачно указали New York Times, опровергнув заявления журналистов. Цель демократов тут понятна. Это само собой снова про выборы. Попытка отколоть от Трампа американских патриотов — военные и члены их семей в основном поддерживают республиканцев. Пасом воспользовался и Байден.

"Это предательство каждой американской семьи, в которой есть любимый человек, несущий службу в Афганистане или где-либо еще за границей", — заявил кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден.

В популярности от Байдена Трамп отстает. Чтобы переломить тенденцию, трамповский штаб меняет тактику. Сосредоточились на умственных недостатках оппонента. Проще говоря, на том, что Байден выжил из ума. Сонным Джо Байдена решили пока не называть.

"Коррумпированная команда Джо Байдена запустила лживую рекламу. Практически все в них это осознанная ложь, они перевирают все с точностью до наоборот, прямо как их партнеры из фальшивых новостей!" – гласит ответный твит.

Тема протестов движения BLM (Black Lives Matter) демократами тоже не забыта. Трампа и его сторонников американские либералы предпочитают изображать недалекими расистами. А некоторые, как пара из Сент-Луиса, что навела на протестующих, шедших к дому тамошнего мэра, оружие, только способствуют укоренению такой картины.

До стрельбы, к счастью, не дошло. Но вот в Чикаго и во Флорриссенте (это штат Миссури) снова были стычки с полицией. А в соседнем штате Миссисипи обе палаты законодательного собрания поддержали изменения флага штата, чтобы он больше не напоминал флаг Конфедерации. Еще месяц назад подобное на юге США казалось бы нереальным. Но за месяц, что прошел с убийства Джорджа Флойда, Америка изменилась так, что сама себя не узнает.

В Миннеаполисе 29 июня очередное заседания с участием полицейского Дерека Шовена. В суд Шовена, скорее всего, снова не повезут. Он выступит по видеосвязи. В городе, где местные власти с энтузиазмом разгоняют полицию, самое безопасное место для бывшего патрульного — это окружная тюрьма.