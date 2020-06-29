29 июня 202021:49 Валентин Богданов

Америка не узнает себя: Трампа "вплели" в очередной международный скандал

Футболистки-феминистки плачут на коленях во время гимна США, отказываясь носить футболки с цветами своего клуба, в Детройте полиция в буквальном смысле давит протестующих, а руководство Принстонского университета решает, что президент Вудро Вильсон, сделавший обычный колледж одним из ведущих ВУЗов в мире, не достоин упоминания на его территории. Вот только Трампу сейчас не до Америки. New York Times "вплели" его в очередной международный скандал.

Наделавшая столько шума статья New York Times не похожа на захватывающее расследование с обилием деталей и фактов. Скорее, это подмороженный по второму, а может и по третьему разу информационный брикет, из которого торчат обрезки всего, что американские либеральные СМИ перемололи в последние годы. Есть про Скрипалей, про мнимое российское вмешательство в выборы, даже про попытку переворота в Черногории и популярную на Западе страшилку о секретном подразделении ГРУ под номером 29155. На талибов, которым Россия, якобы приплачивает за убийство американцев, осталось не больше восьми абзацев. Но и там ни имен, ни фамилий нет.

"Белый дом вынужден отражать нападки после взрывной статьи New York Times, которая утверждает, что Россия предлагала вознаграждение "Талибан" (запрещена в России) за убийство американских солдат в Афганистане", — отмечает телеканал ABC.

Читателю и зрителю не дают опомнится. Подключившаяся The Washington Post сообщает, что среди американских граждан даже были погибшие — снова ни званий, ни мест, ни обстоятельств гибели. А New York Times двое суток спустя словно контрольный в голову выпускает вторую статью. Там про то, что и американская разведка якобы была в курсе и предупреждала Белый дом. Директором национальной разведки США сейчас работает Джон Рэтклифф. Его предшественник – исполнявший обязанности Ричард Гренелл ушел с поста в конце мая. Субботний вечер он посвятил тому, что пытался ответить каждому из более или менее известных сторонников новой теории заговора.

- В США были разведданные о том, что Россия платит боевикам, чтобы убивать американских военнослужащих и их союзников, и чиновники не стали сообщать об этом президенту и вице-президенту?

"Вы строите целую гору предположений, основываясь на анонимном источнике New York Times", — отметает сходу вопрос Дональд Трамп.

Почерк, знакомый еще со временем баек о русском вмешательстве. По сути, очередная вариация на тему агента Кремля Дональда, засевшего в Белом доме.

"Не знаю, что у русских есть на Трампа, но он готов игнорировать все. Он — подарок для России. Надо думать, что в ту минуту, когда президент услышал об этом, он должен был пожелать узнать больше, вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал", — возмущена председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Но в том-то и дело, что Трампу о дикой версии даже не докладывали. Да, американская разведка была знакома с вбросом, но миссия разведки, как раз проверять любую информацию на достоверность. Фейк про талибов фильтров не преодолел.

"Разведка только что сообщила мне, что они не нашли эту информацию достоверной, и поэтому не сообщили ее мне или вице-президенту Пенсу. Возможно, это еще одна сфабрикованная мистификация, связанная с Россией, сделанная с помощью фальшивых новостей New York Times в попытке выставить республиканцев в плохом свете!!!" – предположил в своем Twitter Дональд Трамп.

Среди республиканцев привыкли видеть и Джона Болтона, но теперь, после того как CNN раскрутило его мемуары, к атакам на Трампа подключается и он.

"Тот факт, что президент чувствует себя обязанным сделать твит об этой новости, демонстрирует то, что его основной задачей является не защита наших войск, а то, подумает ли кто-то что он не уделил достаточно внимания этому вопросу", — ехидно замечает бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Когда США в 2001 году вторглись в Афганистан, Болтон в администрации Буша-младшего работал заместителем госсекретаря по международной безопасности. Ему ли не знать, что еще с 2005 года Америка в обход официального Кабула ведет переговоры с талибами. Вашингтон для удобства даже открыл им нечто вроде посольства в Катаре.

Именно там в Дохе 29 февраля 2020 года спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в России) мулла Абдулла Гани Барадар и подписали соглашение мирное соглашение. Противником соглашения был как раз Болтон. Кто знает, не он ли стоит за нынешними абсурдными вбросами про русских, которые платят афганцам за то, что те стреляют в оккупантов? Еще со времен первой Англо-Афганской войны в Афганистане прекрасно справлялись сами, на что представители "Талибана" прозрачно указали New York Times, опровергнув заявления журналистов. Цель демократов тут понятна. Это само собой снова про выборы. Попытка отколоть от Трампа американских патриотов — военные и члены их семей в основном поддерживают республиканцев. Пасом воспользовался и Байден.

"Это предательство каждой американской семьи, в которой есть любимый человек, несущий службу в Афганистане или где-либо еще за границей", — заявил кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден.

В популярности от Байдена Трамп отстает. Чтобы переломить тенденцию, трамповский штаб меняет тактику. Сосредоточились на умственных недостатках оппонента. Проще говоря, на том, что Байден выжил из ума. Сонным Джо Байдена решили пока не называть.

"Коррумпированная команда Джо Байдена запустила лживую рекламу. Практически все в них это осознанная ложь, они перевирают все с точностью до наоборот, прямо как их партнеры из фальшивых новостей!" – гласит ответный твит.

Тема протестов движения BLM (Black Lives Matter) демократами тоже не забыта. Трампа и его сторонников американские либералы предпочитают изображать недалекими расистами. А некоторые, как пара из Сент-Луиса, что навела на протестующих, шедших к дому тамошнего мэра, оружие, только способствуют укоренению такой картины.

До стрельбы, к счастью, не дошло. Но вот в Чикаго и во Флорриссенте (это штат Миссури) снова были стычки с полицией. А в соседнем штате Миссисипи обе палаты законодательного собрания поддержали изменения флага штата, чтобы он больше не напоминал флаг Конфедерации. Еще месяц назад подобное на юге США казалось бы нереальным. Но за месяц, что прошел с убийства Джорджа Флойда, Америка изменилась так, что сама себя не узнает.

В Миннеаполисе 29 июня очередное заседания с участием полицейского Дерека Шовена. В суд Шовена, скорее всего, снова не повезут. Он выступит по видеосвязи. В городе, где местные власти с энтузиазмом разгоняют полицию, самое безопасное место для бывшего патрульного — это окружная тюрьма.

Сейчас

21:35

На западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

19:33

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву посмертно

18:45

ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

17:40

ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

16:42

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

16:22

Бывший премьер Франции сядет на 5 лет за финансовые махинации

16:20

Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Еще два дня впереди, а явка уже впечатляющая: почему важно отдать свой голос

Еще два дня впереди, а явка уже впечатляющая: почему важно отдать свой голос

50 минут назад
Девушка-волонтер до последнего помогала людям, несмотря на смертельную болезнь

Девушка-волонтер до последнего помогала людям, несмотря на смертельную болезнь

28 минут назад
ЧП на северо-востоке Москвы: что стало причиной пожара

ЧП на северо-востоке Москвы: что стало причиной пожара

1 час назад
Прорыв внутреннего туризма: 20 миллионов россиян заново открывают для себя Россию

Прорыв внутреннего туризма: 20 миллионов россиян заново открывают для себя Россию

54 минуты назад

Трансляции

Завтра, 30 июня

13:00

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату
13:50

Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко
Все трансляции
Удаленка, безработица и поддержка граждан: в правительстве обсудили положение экономики

Удаленка, безработица и поддержка граждан: в правительстве обсудили положение экономики

49 минут назад
Она творила ужасные вещи: историк Соколов устроил истерику во время суда

Она творила ужасные вещи: историк Соколов устроил истерику во время суда

4 часа назад
Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля

Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля

44 минуты назад
Поклонская выбрала самый "няш-мяшный" аниме-портрет со своим изображением

Поклонская выбрала самый "няш-мяшный" аниме-портрет со своим изображением

5 часов назад
При пожаре в драмтеатре Владимира сгорели фойе, зрительный зал и сцена

При пожаре в драмтеатре Владимира сгорели фойе, зрительный зал и сцена

1 час назад
Мясников рассказал о заговоре в медицине и "чипизации" через вакцинирование

Мясников рассказал о заговоре в медицине и "чипизации" через вакцинирование

6 часов назад
Мать пятерых детей Мария Порошина "с высоты опыта" сожалеет о разводе с Куценко

Мать пятерых детей Мария Порошина "с высоты опыта" сожалеет о разводе с Куценко

8 часов назад
Кинотеатры в России откроются 15 июля

Кинотеатры в России откроются 15 июля

9 часов назад
Продлен домашний арест боксера Кушиташвили

Продлен домашний арест боксера Кушиташвили

2 часа назад
Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

11 часов назад
Ко дню рождения Авдотьи Смирновой: литературные экранизации режиссера

Ко дню рождения Авдотьи Смирновой: литературные экранизации режиссера

11 часов назад
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

12 часов назад
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
"Оренбургу" засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром"

"Оренбургу" засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром"

1 час назад
В Индии запретили TikTok

В Индии запретили TikTok

1 час назад
ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

2 часа назад
Проголосовала трижды: россиянке из Израиля грозит "уголовка"

Проголосовала трижды: россиянке из Израиля грозит "уголовка"

3 часа назад
Ледостойкую платформу для Ямала построят в Астрахани

Ледостойкую платформу для Ямала построят в Астрахани

3 часа назад
Ким Кардашьян продала часть косметического бренда за 200 миллионов долларов

Ким Кардашьян продала часть косметического бренда за 200 миллионов долларов

3 часа назад
ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

3 часа назад
Против петербургского кафе возбудили дело за непристойную сосиску

Против петербургского кафе возбудили дело за непристойную сосиску

3 часа назад
Смертельное противостояние прохожего и вооруженного дебошира на Украине попало на видео

Смертельное противостояние прохожего и вооруженного дебошира на Украине попало на видео

3 часа назад
Сингапурцам раздают гаджеты для борьбы с распространением коронавируса

Сингапурцам раздают гаджеты для борьбы с распространением коронавируса

3 часа назад
Подозреваемый в педофилии и взяточничестве экс-чиновник Россельхознадзора избежал СИЗО

Подозреваемый в педофилии и взяточничестве экс-чиновник Россельхознадзора избежал СИЗО

3 часа назад
Бетельгейзе тускнеет из-за гигантских пятен

Бетельгейзе тускнеет из-за гигантских пятен

3 часа назад
Следователь признала подтасовку фактов, но люди продолжают сидеть

Следователь признала подтасовку фактов, но люди продолжают сидеть

4 часа назад
Китай создает крупнейшего в мире покупателя нефти

Китай создает крупнейшего в мире покупателя нефти

4 часа назад
Пьяный пассажир до полусмерти избил таксиста в Зеленограде

Пьяный пассажир до полусмерти избил таксиста в Зеленограде

4 часа назад
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

4 часа назад
Кравцов: голосование по Конституции не мешает проведению пробного ЕГЭ

Кравцов: голосование по Конституции не мешает проведению пробного ЕГЭ

4 часа назад
Актер из криминальных сериалов ранил жену-актрису ножом в лицо

Актер из криминальных сериалов ранил жену-актрису ножом в лицо

5 часов назад
Бывший премьер Франции сядет на 5 лет за финансовые махинации

Бывший премьер Франции сядет на 5 лет за финансовые махинации

5 часов назад
Российские истребители перехватили американских разведчиков над Черным морем

Российские истребители перехватили американских разведчиков над Черным морем

5 часов назад
Жительнице Подмосковья ампутировали часть руки после нападения соседского алабая

Жительнице Подмосковья ампутировали часть руки после нападения соседского алабая

5 часов назад
В английском футболе увеличится число темнокожих тренеров

В английском футболе увеличится число темнокожих тренеров

5 часов назад
Запущено движение по ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Запущено движение по ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

6 часов назад
Шлепнувший ученицу педагог получил 9,5 года тюрьмы

Шлепнувший ученицу педагог получил 9,5 года тюрьмы

6 часов назад
Автомобили получат радар, заглядывающий за угол

Автомобили получат радар, заглядывающий за угол

6 часов назад
Покупателей iPhone заставят заплатить за адаптер питания и наушники

Покупателей iPhone заставят заплатить за адаптер питания и наушники

8 часов назад
"Пиджак уверенности" и дыхание по квадрату: как справиться с волнением на экзаменах

"Пиджак уверенности" и дыхание по квадрату: как справиться с волнением на экзаменах

9 часов назад
В Японии создан робот, уничтожающий коронавирус излучением

В Японии создан робот, уничтожающий коронавирус излучением

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку