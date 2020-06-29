"Прима-балерина всея Руси" Волочкова обжалует штраф за нарушение карантина

Обжаловать выписанный протокол за нарушение режима изоляции намерена балерина Анастасия Волочкова. По версии полиции, она бросила машину на блок-посту у закрытого на карантин Дивеево и пошла через лес в монастырь, куда паломников временно не пускают. Видеозапись общения с полицией в интернете вызвала широкое обсуждение. О мотивах поездки сама балерина рассказала эксклюзивно телеканалу "Россия 1".

— Место работы ваше?

— Страна Россия! Запишите: прима-балерина всея Руси!

— Театр?

— Театр я свой построю.

Театр, устроенный Анастасией Волочковой в закрытом на карантин селе Дивеево, выложил в Сеть один из тех, кто присутствовал при оформлении правонарушений балерины.

— Своим именем я урегулирую этот процесс, потому что вы не мужчины! Вы в намордниках своих будете ходить всю оставшуюся жизнь!

На Анастасию Волочкову заведены статьи 20.6.1 и 6.3 Кодекса административных правонарушений — за то, что нарушала карантинные ограничения: посещала Серафимо-Дивеевский монастырь, обойдя КПП и пробравшись в село.

"Они с водителем подъехали к пункту въездного контроля, им отказали во въезде в село, поэтому они оставили машину вдалеке от пункта въездного контроля. С помощью друзей и жителей села они прошли пешим путем", — рассказал глава местного самоуправления Дивеевского муниципального района Сергей Кучин.

Местная администрация утверждает, что разговаривали с Волочковой максимально корректно.

— Я представитель местной администрации. Вы приехали к нам в гости — уважайте нас.

— Послушай меня, друг мой сердечный! Вы меня будете уважать. Меня дети и люди в храмах ваших... Они меня здесь любили, фотографировались со мной! Вы кто вообще? Да вы чмо последнее!

Анастасия Волочкова объяснила телеканалу "Россия 1" причины своего поведения:

"В Дивеево на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве. Карантин — это мера, которая помогает переломить тенденцию. Отдельно хочу отметить, что известность — это не привилегия и не вседозволенность, это прежде всего ответственность за тех, кто может на тебя равняться. И только тот, кто проявляет такую ответственность, получает моральное право говорить о совести", — прокомментировал ситуацию губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Жителям села не запрещается ходить на службы — в этом временно ограничены паломники. Анастасия с этим не согласна.

Карантин в селе и монастыре введен 25 апреля после того, как в обители выявили вспышку — 76 зараженных коронавирусом. По неофициальным данным, в монастыре скончались пять сестер. Избежать дальнейшего заражения помогли именно карантинные меры, считают местные власти. Село Дивеево по-прежнему остается закрытым.