Жаркий прием: в Сочи пассажиры отказались лететь на раскаленном самолете

В аэропорту Сочи пассажиры сбежали из раскаленного самолета, не дождавшись вылета. Борт готовился к полету в Москву. Технически воздушное судно было в полном порядке, но его кондиционеры не выдержали конкуренции с климатом курорта — обстановка накалилась во всех смыслах, сообщает телеканал "Россия 24".

"Перед вылетом обнаружили царапину на самолете. Пока техсостав осматривал характер повреждения, несколько клиентов отказались от вылета. В самолете все не просто так. Если человек отказался от вылета, то должен прийти сотрудник службы безопасности, должны снять багаж пассажира, все это досмотреть. Это авиация, это не так, как выйти из автобуса", — рассказала пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова.

Получилась цепная реакция: пока служба безопасности досматривала багаж отказника, остальные пассажиры ждали в салоне. Там было жарко и воздух продолжал накаляться. Остаться в Сочи предпочли десять пассажиров, а вот остальные выдержали испытание — взлетали почти как в сауне, но полет уже проходил нормально. Борт сел в столице без происшествий.