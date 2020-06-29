В Крыму спасли ребенка, которого уносило в море на матрасе

ЧП на крымском побережье. Матрас, на котором находился ребенок, неожиданно стало уносить в открытое море. Как передает служба информации "Вести.Севастополь", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", все произошло в Ленинском районе полуострова, в поселке Каменский.

Мальчика, плавающего на надувном матрасе, стало стремительно относить от берега. Это увидели отдыхающие и обратились к спасателям. По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Крыму, к месту ЧП направились подразделение ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым, два катера Пограничного управления ФСБ по Республике Крым и спасательный катер "Дмитрий Михайлик". Также спасатели подготовили к вылету вертолёт Ми-8.

К счастью, уже через 45 минут уносившейся в открытое море матрас догнали сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым. На расстоянии в 1,2 км от берега мальчика подняли на борт катера. Помощь врачей ему не потребовалась.