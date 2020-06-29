"Оренбургу" засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром"

КДК РФС решил судьбу матча 24 тура российской премьер-лиги между "Оренбургом" и "Краснодаром". Оренбуржцам засчитано техническое поражение за неявку.

На прошлой неделе у шести футболистов "Оренбурга" был выявлен COVID-19. Южноуральцы не смогли выставить команду на домашнюю игру с "Краснодаром", и им было засчитано техническое поражение со счетом 0:3. "Краснодару" соответственно присуждена победа.

Таким образом, "Краснодар" теперь имеет 44 очка и занимает третье место. У "Оренбурга" осталось 23 очка. Клуб с Южного Урала остался на 15 месте.