29 июня 202021:52

Небензя рассказал, почему Россия вышла из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

AP Images

Россия вышла из системы деконфликтинга ООН в Сирии из-за того, что ряд гуманитарных объектов использовался террористами. Об этом рассказал постпред страны при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН.

По словам дипломата, Россия не раз указывала на недостатки механизма, но замечания игнорировались. Одной из основных проблем было то, что ООН получала информацию из неназванных источников.

Небензя обратил внимание на то, что были проведены собственные исследования, которые прояснили следующее: некоторые из объектов деконфликтинга использовались как штаб-квартиры террористов, потому им не может присваиваться гуманитарный статус, сообщает ТАСС.

Российский постпред призвал Управление ООН по координации гуманитарных вопросов решать вопрос о деконфликтинге напрямую с властями Сирии, поскольку это будет правильно. Небензя отметил, что Россия при этом продолжит выполнять свои обязательства.

Российский постпред рассказал, что Минобороны проводит собственное расследование для проверки выводов, сделанных комиссией ООН.

Сейчас

21:35

На западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

19:33

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву посмертно

18:45

ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

17:40

ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

16:42

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

16:22

Бывший премьер Франции сядет на 5 лет за финансовые махинации

16:20

Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Еще два дня впереди, а явка уже впечатляющая: почему важно отдать свой голос

Еще два дня впереди, а явка уже впечатляющая: почему важно отдать свой голос

1 час назад
Девушка-волонтер до последнего помогала людям, несмотря на смертельную болезнь

Девушка-волонтер до последнего помогала людям, несмотря на смертельную болезнь

47 минут назад
ЧП на северо-востоке Москвы: что стало причиной пожара

ЧП на северо-востоке Москвы: что стало причиной пожара

1 час назад
Прорыв внутреннего туризма: 20 миллионов россиян заново открывают для себя Россию

Прорыв внутреннего туризма: 20 миллионов россиян заново открывают для себя Россию

1 час назад

Трансляции

Завтра, 30 июня

13:00

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату
13:50

Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко
Все трансляции
Удаленка, безработица и поддержка граждан: в правительстве обсудили положение экономики

Удаленка, безработица и поддержка граждан: в правительстве обсудили положение экономики

1 час назад
В многоэтажке на западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

В многоэтажке на западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

25 минут назад
Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля

Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля

1 час назад
Поклонская выбрала самый "няш-мяшный" аниме-портрет со своим изображением

Поклонская выбрала самый "няш-мяшный" аниме-портрет со своим изображением

6 часов назад
При пожаре в драмтеатре Владимира сгорели фойе, зрительный зал и сцена

При пожаре в драмтеатре Владимира сгорели фойе, зрительный зал и сцена

1 час назад
Мясников рассказал о заговоре в медицине и "чипизации" через вакцинирование

Мясников рассказал о заговоре в медицине и "чипизации" через вакцинирование

6 часов назад
Мать пятерых детей Мария Порошина "с высоты опыта" сожалеет о разводе с Куценко

Мать пятерых детей Мария Порошина "с высоты опыта" сожалеет о разводе с Куценко

8 часов назад
Кинотеатры в России откроются 15 июля

Кинотеатры в России откроются 15 июля

9 часов назад
Продлен домашний арест боксера Кушиташвили

Продлен домашний арест боксера Кушиташвили

2 часа назад
Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

11 часов назад
Ко дню рождения Авдотьи Смирновой: литературные экранизации режиссера

Ко дню рождения Авдотьи Смирновой: литературные экранизации режиссера

12 часов назад
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

13 часов назад
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
Страсти на сцене и за кулисами: "Россия" покажет сериал об ансамбле "Березка"

Страсти на сцене и за кулисами: "Россия" покажет сериал об ансамбле "Березка"

17 минут назад
"Оренбургу" засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром"

"Оренбургу" засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром"

1 час назад
В Индии запретили TikTok

В Индии запретили TikTok

2 часа назад
ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

3 часа назад
Проголосовала трижды: россиянке из Израиля грозит "уголовка"

Проголосовала трижды: россиянке из Израиля грозит "уголовка"

3 часа назад
Ледостойкую платформу для Ямала построят в Астрахани

Ледостойкую платформу для Ямала построят в Астрахани

3 часа назад
Ким Кардашьян продала часть косметического бренда за 200 миллионов долларов

Ким Кардашьян продала часть косметического бренда за 200 миллионов долларов

3 часа назад
ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

3 часа назад
Против петербургского кафе возбудили дело за непристойную сосиску

Против петербургского кафе возбудили дело за непристойную сосиску

3 часа назад
Сингапурцам раздают гаджеты для борьбы с распространением коронавируса

Сингапурцам раздают гаджеты для борьбы с распространением коронавируса

3 часа назад
Бетельгейзе тускнеет из-за гигантских пятен

Бетельгейзе тускнеет из-за гигантских пятен

4 часа назад
Следователь признала подтасовку фактов, но люди продолжают сидеть

Следователь признала подтасовку фактов, но люди продолжают сидеть

4 часа назад
Она творила ужасные вещи: историк Соколов устроил истерику во время суда

Она творила ужасные вещи: историк Соколов устроил истерику во время суда

4 часа назад
Пьяный пассажир до полусмерти избил таксиста в Зеленограде

Пьяный пассажир до полусмерти избил таксиста в Зеленограде

4 часа назад
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

5 часов назад
Кравцов: голосование по Конституции не мешает проведению пробного ЕГЭ

Кравцов: голосование по Конституции не мешает проведению пробного ЕГЭ

5 часов назад
Актер из криминальных сериалов ранил жену-актрису ножом в лицо

Актер из криминальных сериалов ранил жену-актрису ножом в лицо

5 часов назад
Бывший премьер Франции сядет на 5 лет за финансовые махинации

Бывший премьер Франции сядет на 5 лет за финансовые махинации

5 часов назад
Российские истребители перехватили американских разведчиков над Черным морем

Российские истребители перехватили американских разведчиков над Черным морем

5 часов назад
Жительнице Подмосковья ампутировали часть руки после нападения соседского алабая

Жительнице Подмосковья ампутировали часть руки после нападения соседского алабая

5 часов назад
В английском футболе увеличится число темнокожих тренеров

В английском футболе увеличится число темнокожих тренеров

6 часов назад
Запущено движение по ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Запущено движение по ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

6 часов назад
Шлепнувший ученицу педагог получил 9,5 года тюрьмы

Шлепнувший ученицу педагог получил 9,5 года тюрьмы

6 часов назад
Автомобили получат радар, заглядывающий за угол

Автомобили получат радар, заглядывающий за угол

7 часов назад
Покупателей iPhone заставят заплатить за адаптер питания и наушники

Покупателей iPhone заставят заплатить за адаптер питания и наушники

9 часов назад
"Пиджак уверенности" и дыхание по квадрату: как справиться с волнением на экзаменах

"Пиджак уверенности" и дыхание по квадрату: как справиться с волнением на экзаменах

9 часов назад
В Японии создан робот, уничтожающий коронавирус излучением

В Японии создан робот, уничтожающий коронавирус излучением

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку