Небензя рассказал, почему Россия вышла из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Россия вышла из системы деконфликтинга ООН в Сирии из-за того, что ряд гуманитарных объектов использовался террористами. Об этом рассказал постпред страны при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН.

По словам дипломата, Россия не раз указывала на недостатки механизма, но замечания игнорировались. Одной из основных проблем было то, что ООН получала информацию из неназванных источников.

Небензя обратил внимание на то, что были проведены собственные исследования, которые прояснили следующее: некоторые из объектов деконфликтинга использовались как штаб-квартиры террористов, потому им не может присваиваться гуманитарный статус, сообщает ТАСС.

Российский постпред призвал Управление ООН по координации гуманитарных вопросов решать вопрос о деконфликтинге напрямую с властями Сирии, поскольку это будет правильно. Небензя отметил, что Россия при этом продолжит выполнять свои обязательства.

Российский постпред рассказал, что Минобороны проводит собственное расследование для проверки выводов, сделанных комиссией ООН.