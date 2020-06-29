Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля

Стали известны даты проведения полуфиналов Кубка России по футболу. Встречи пройдут 19 июля.

Первый матч между "Уралом" и "Химками" начнется в 13.00 в Екатеринбурге. В 18.30 в Санкт-Петербурге на поле выйдут "Зенит" и "Спартак".

Финал Кубка России запланирован на 25 июля. Встреча пройдет в Екатеринбурге.