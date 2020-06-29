Орловский губернатор рассказал о втором этапе снятия ограничений

Орловская область готовится перейти ко второму этапу снятия ограничений. Об этом в своих аккаунтах в соцсети сегодня рассказал сам губернатор Андрей Клычков, передает ГТРК "Орел", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

По словам главы региона, только на прошлой неделе область перешла к первому этапу. Благодаря тому, что жители в основном соблюдают санитарно-эпидемиологические правила, регион двигается дальше. При этом очень важно продолжать сохранять осторожность, отметил губернатор.

1 июля в Орловской области возобновят свою работу фитнес-центры, массажные салоны, солярии, бассейны, бани, сауны. Откроются загородные оздоровительные лагеря и санатории. Театры и концертные залы смогут продолжить репетиции.

Для всех пользователей губернатор разместил в своих аккаунтах слайды, наглядно рассказывающие о всех послаблениях.

За минувшие сутки в области выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции. На сегодня более 1715 человек болеют, 2706 выздоровели. 59 пациентов скончались. Всего, по информации оперативного штаба, с начала эпидемии зафиксировано 4480 пациентов с COVID-19.