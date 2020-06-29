Житель Архангельской области нашел в огороде наконечник копья эпохи неолита

Житель поселка Усть-Поча Андрей Аникиев нашел древний артефакт в собственном огороде — фрагмент оружия древнего человека. Обнаруженный предмет является наконечником дротика или небольшого копья.

Археолог, заместитель директора по научной деятельности Соловецкого музея-заповедника Александр Мартынов предположил, что находка относится к периоду неолита — 4-3 тысячи лет до нашей эры.

Андрей Аникеев объяснил, как к нему на участок мог попасть артефакт. По его словам, это произошло в начале 1990-х годов, когда в поселке разбирали стоявшую у озера ферму. Земля оттуда свозилась на огороды, так в ней и мог оказаться наконечник, сообщается на сайте Кенозерского нацпарка.

В настоящее время находка передана в фонд заповедника. Главный хранитель музейных фондов национального парка Анна Анциферова поблагодарила Андрея Аникеева за то, что он сохранил редкий предмет и передал его им. По словам специалиста, наконечник займет достойное место в коллекции Кенозерского нацпарка.