В многоэтажке на западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

На западе Москвы загорелась квартира в многоэтажном доме. По предварительным данным, погибли двое человек.

Возгорание произошло в 22-этажном доме по адресу Филевский бульвар, 11. Пожар возник в квартире на 8 этаже. Ему присвоен 2-й номер сложности по пятибалльной шкале.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главка МЧС Москвы, два человека погибли.

В настоящее время пожар на площади 15 квадратных метров ликвидирован. Шесть человек спасены, в их числе двое детей. Что стало причиной возгорания, пока не известно.