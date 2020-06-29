Apple назвала самые новаторские приложения и игры

Компания Apple огласила список лауреатов ежегодной премии Apple Design Awards, которая присуждается за выдающийся дизайн, раскрытие потенциала технологий и новаторские идеи в приложениях и играх для iOS. В этом году почетной награды удостоились восемь разработчиков.

К одному из красивейших приложений 2020 года жюри Apple отнесло Darkroom - давнего фаворита в области обработки изображений. Программа обладает интуитивным, но в то же время функциональным интерфейсом, который придется по душе как начинающим, так и профессиональным фотографам. В Apple подчеркнули, что Darkroom активно привлекает различные технологии для iOS, такие как "API-интерфейсы для фото и камеры, быстрые действия на главном экране, контекстные меню и тактильный отклик".

Looom - редактор для создания анимаций - тоже смогут оценить любители и мастера. Представители Apple отметили заслуги авторов за создание "совершенно новых элементов управления", а также использование темного режима и поддержку стилуса Apple Pencil в версии iPadOS.

Разработчиков CAD-приложения Shapr3D наградили за возможность работы с чертежами и 3D-моделями прямо на ходу. Программа задействует новейшие технологии для планшетов Apple, включая платформу дополненной реальности ARKit и функцию перетаскивания. В будущем создатели Shapr3D реализуют поддержку лидара - лазерного дальномера, - что позволит автоматически строить 3D-модели помещений.

Еще одним финалистом Apple Design Awards стала StaffPad для сочинения музыки. Программа "сканирует каждый такт и сохраняет его в виде нот, которые можно редактировать с помощью интуитивно понятных сенсорных инструментов или Apple Pencil", сказали в компании.

Помимо приложений, жюри Apple назвало четыре самые красивые игры года. Ими стали аркада Sayonara Wild Hearts с поддержкой пространственного звучания и нестандартных видеоэффектов, "социальный квест" Sky: Children of the Light, головоломка Song of Bloom с нелинейным сюжетом и приключенческая игра Where Cards Fall.