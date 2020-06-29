Преступная небрежность: СК назвал причину возгорания на северо-востоке Москвы

Следственные органы после инцидента на северо-востоке Москвы возбудили дело по двум статьям Уголовного кодекса России: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, уничтожение и повреждение имущества по неосторожности.

Как сообщается на сайте Следственного комитета, житель дома по улице Проходчиков проявил преступную небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием. В результате действий человека произошел хлопок и дальнейшее возникновение пожара. Два человека пострадали, также повредилось имущество и конструктивные элементы дома.

В настоящее время люди, получившие травмы, находятся в городской больнице, где им оказывают необходимую помощь. Также допрошены очевидцы и жильцы дома. Они пояснили следствию, что мужчина, в квартире которого и произошел хлопок, периодически злоупотреблял спиртными напитками. Он тоже госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.



На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

ЧП на северо-востоке Москвы произошло в понедельник, 29 июня. По данным очевидцев, сначала послышался громкий хлопок, а затем в доме начался сильный пожар, который охватил как минимум четыре квартиры.