Молодежка "Оренбурга" готовится к матчу с "Уралом"

Футболисты "Оренбурга" приступили к подготовке к матчу 25 тура чемпионата России с "Уралом" из Екатеринбурга. Пока неизвестно, какой состав южноуральской команды выйдет на поле в среду.

На прошлой неделе в "Оренбурге" было выявлено 8 случаев заражения коронавирусом. В том числе и у шести футболистов. Оренбуржцам пришлось пропустить матч 24 тура с "Краснодаром", в котором им было засчитано техническое поражение 0:3.

К уральскому дерби готовятся футболисты основы, у которых не был обнаружен коронавирус, и молодежная команда. Оба состава тренируются раздельно. "Пока неясно будем ли мы играть молодежным составом или выпустим на поле игроков, у которых отрицательные тесты. Все решит тестирование, запланированное на понедельник", — приводит слова спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева РИА Новости.