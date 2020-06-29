МТС запустил собственного голосового помощника "Марвина"

Оператор связи МТС объявил о запуске собственного голосового помощника по имени "Марвин". Первым виртуальный ассистент стал доступен в мобильных приложениях для iOS и Android. Позднее его поселят в смарт-колонках компании, говорится в пресс-релизе.

В целом, "Марвин" умеет все то же самое, что и другие "умные" помощники: включать музыку и аудиокниги, искать в интернете, заносить события в календарь, зачитывать новости и прогноз погоды, рассказывать сказки и управлять интеллектуальными бытовыми приборами.

В будущем новинку интегрируют в другие сервисы МТС. "В ближайшее время планируется расширить список функций возможностью голосовых вызовов на номера любых абонентов сотовой связи, интеграцией с ТВ-приставками, новыми датчиками системы умного дома и еще целым рядом сервисов и устройств", - сказали в компании.

"Умная" колонка с "Марвином" выйдет позже. Однако в МТС пообещали, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут московским абонентам за 1 рубль. Участники акции будут выбраны случайным образом.

Аппарат получит шесть микрофонов, которые смогут улавливать голос в радиусе до шести метров, диапазон частот от 40 Гц до 18 КГц, поддержку подключения по Wi-Fi, ZigBee, Air Play и Bluetooth EDR, а также аккумулятор для автономной работы. Сроки релиза и цена новинки не уточняются.

Конкуренция на российском рынке "умных" устройств с голосовым интерфейсом растет. "Яндекс" с 2018 года продает "Яндекс.Станцию" и другие приборы с "Алисой", а Mail.Ru Group в апреле запустила свою колонку "Капсула". Компанию им скоро составит МТС, и ходят слухи, что "Сбербанк" тоже хочет выпустить аналогичный продукт.