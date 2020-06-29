Тренер "Валенсии" отправлен в отставку

Испанская "Валенсия" отправила в отставку главного тренера Альберто Селадеса. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Воро Гонсалес.

Это вторая тренерская отставка в "Валенсии" в текущем сезоне. В сентябре лишился своей должности Марселино Гарсия Тораль. Его заменил Альберто Селадес. Под его руководством "летучие мыши" преодолели групповой этап Лиги чемпионов, но в 1/8 финала проиграли итальянской "Аталанте". "Валенсия" занимает восьмое место в Ла Лиге. В субботу клуб проиграл соседям из "Вильярреала" 0:2. После этого руководство решилось на смену тренера.

Бывший футболист "Валенсии" Воро Гонсалес будет тренировать команду до конца сезона. 56-летний Воро в пятый раз стал исполняющим обязанности главного тренера.