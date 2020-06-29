Ариэль Коэн о скандальной статье в New York Times: нельзя воевать с ядерными державами

В США набирает силу новый антироссийский скандал. Байден объявил Трампа предателем на основании статьи в New York Times. Американская газета вбросила очередной фейк: якобы, Россия платила талибам в Афганистане за убийство американских солдат.

"Разговоры о том, что Россия поддерживала "Талибан" (организация запрещена в РФ), идут достаточно давно. Я их слышу, по крайней мере, два года. И на это есть объективные геополитические условия. Россия боится, что Афганистан полностью подпадет под контроль талибов и еще более радикальных движений", — так в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировал колумнист Forbes Ариэль Коэн скандальную статью.

В Америке происходит предвыборная борьба. У Трампа сейчас не очень хорошая ситуация — его поддерживает 41 процент избирателей. Разрыв между ним и Байденом составляет порядка 15 процентов. И единственная позиция, по которой Трамп опережает Байдена — это экономика, считает американский эксперт.

"Я абсолютно согласен, что нельзя воевать с ядерными державами. Если один несчастный коронавирус уже положил 120 тысяч американцев, то страшно себе представить, что будет при двух-трех ядерных ударах. Я очень надеюсь, что войны не будет", — отметил Ариэль Коэн.

По мнению эксперта, вопрос состоит в том, поверят ли конгрессмены не газете New York Times, а тому брифингу, который они получат от разведсообщества, у которого с Трампом, мягко говоря, очень сложные отношения. "Возможно, кто-то анонимно сливает информацию для того, чтобы президент США выглядел плохо, а он и без того уже выглядит плохо. Если Трамп хочет переизбраться, он должен радикально переосмыслить свое поведение и резко поменять стратегию", — пояснил Коэн.

Еще одной вероятной "заказухой" газеты The New York Times назвал американский президент Дональд Трамп статью с утверждением, что Россия финансирует боевиков в Афганистане. Издание 26 июня написало, что российская военная разведка предлагала вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане, и что в администрации Трампа уже несколько месяцев не могут решить, что делать с этой информацией американских разведслужб.