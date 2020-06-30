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Поправки в Конституцию 18 минут назад

30 июня 202000:39 Николай Соколов

Зигзаг удачи: четверо жителей Омска выиграли квартиры в лотерее после голосования

Зигзаг удачи: четверо жителей Омска выиграли квартиры в лотерее после голосования

Сорок квадратов в новом микрорайоне. История жителя Омска, который выиграл квартиру — после голосования по поправкам в Конституцию. В регионе действует социальная акция для всех пришедших на участки. В сертификатах есть, в том числе, и такие крупные призы. Сегодня в местной прессе рассказали, что победитель работает сторожем. И раньше в лотерею ему никогда не везло.

Теперь, уже в ближайшее время отправит жену "смотреть мебель для новой квартиры". Этим, собственно, намерены заняться и другие выигравшие жилье.

В Омске сейчас таких уже четверо. Удачливые избиратели раздают интервью и делятся планами. Но одному случаю внимания уделяют намного больше, чем остальным.

Ведь на кону — прозрачность всего розыгрыша, и подозрения в том, что призы достаются не просто волей случая. Такие слухи появились после того, как стало известно, что квартира в областном центре досталась, в том числе, и главе одной из участковых избирательных комиссий. Говорит — просто повезло. Но, естественно, что такое совпадение не могло не вызвать определенных вопросов. Дошло даже до проверки от ЦИК.

Лотерея не избирательная, а если внимательно присмотреться – проводит ее союз организаций торговли Омской области. После пандемии бизнес-предприятия значительно опустели . Чтобы привлечь клиентов решили отправиться и на участки . Ведь там самое активная покупательская аудитория — взрослое поколение .

"Подошла, взяла, тру, не поняла. Квартира. Я в шоке. Я до сих пор не верю, мне сказали адрес. Я на верю, может, когда дадут ключи, а мне все кажется, заберут, наверное", — не может поверить в свое счастье Анна Ганева, победительница лотереи.

Теперь она звезда не только поселка, но и всей области. Правда радоваться не спешит. Многие завидуют. Не верят, что выиграла квартиру. Но избирком здесь ни при чем. Местные бизнесмены делают себе рекламу, заявляя о своей ассоциации.

"Все торговые центры, площадки пользовались подобными историями от розыгрыша квартир, заканчивая розыгрышем путёвок в Турцию, в различные страны и конечно, что компания сейчас и сейчас после пандемии они могут заработать себе очки, клиентов", — считает Иван Акимов, PR-специалист.

Новые квартиры — не в элитных районах, а на окраине Омска. Но и этого пенсионерке точно хватит. Подарить выигрыш она решила студенту-внуку, который собирался жить в городе на съемной квартире. Теперь не придется платить. "Собрался поступать в МГТУ на программиста, собирались снимать квартиру, и вот так получилось, что все-таки выпал шанс", — доволен Сергей Ганев, внук победительницы.

Лотереи и розыгрыши в России очень любят: автомобили, квартиры или просто сертификат на услугу. Кому-то везет, кому-то не очень. В случае проигрыша многие не могут сдержать эмоций. Негативных.

"Первое чувство, которое возникает, когда мы соприкасаемся с успехом других — это зависть, это микс состояния агрессии, досады. Человек обладает чем-то, чем бы мы хотели обладать, но никаких реальных действий мы не принимали", — поясняет Артур Гараганов, клинический психолог.

Вот и бабушка Аня из деревни Лузино теперь главный объект если не зависти, то точно сельских обсуждений. Сама она еще квартиру даже не видела. Но зато соседи все уже знают – как выглядит сам приз. Хотя точно известно, что получит она не просто стройвариант, а готовый объект для проживания с мебелью и ремонтом. Так что, после этого материала, сочувствующих точно станет еще больше.

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