30 июня 202001:12 Елизавета Храмцова

Такая "гордость" нам не нужна: россияне отрицательно отреагировали на ЛГБТ-акцию "месяц прайда"

Такая "гордость" нам не нужна: россияне отрицательно отреагировали на ЛГБТ-акцию "месяц прайда"

Пикеты у посольств Британии и США в Москве. Реакция на фасадную пропаганду гомосексуализма. Кто еще присоединился к месяцу прайда? Из корысти.

"Каждый день десятки ребят заказывают суши на сотни тысяч рублей с оплатой наличными по неверным адресам. Суши тухнут, курьеры теряют время, повара переводят продукты зря". Цитата из поста в "Фейсбук" петербуржского блогера Алексея Ларкина.

Блогер рассказал о своеобразной борьбе российской общественности с популярной сетью ресторанов. Которая внезапно решила присоединиться к "месяцу прайда". Поменяла аватар в соцсетях на шестицветную радугу, символ так называемого ЛГБТ-движения. А всем несогласным, как утверждается, откровенно хамит в своём "Инстаграм"-директе.

Кстати, в комментариях к публикации Ларкина ещё и копия депутатского запроса в прокуратуру — с требованием оценить всё это на предмет возможной пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ну а вообще-то — налицо очевидная попытка вписаться в зарубежные тренды.

Вот хотя бы, по примеру немецких автоконцернов, синхронно перекрасивших свои логотипы аналогичным образом. И множества других крупных международных компаний, чьими стараниями сейчас впору говорить о глобальном наступлении нетрадиционной повестки.

Жизнь этого черного уже вряд ли что-то значит. Игрок канадской команды по американскому футболу, Кристион Джонс, начал утро воскресенья с твита с таким текстом: "мужчина не должен быть с мужчиной, женщина не должна быть с женщиной". К вечеру того же дня атлет, выступавший на позиции кик-возвращающего, узнал, что твит – не воробей и вместе с ним нельзя поймать стремительно погибающую спортивную карьеру. Представители ЛГБТ-сообщества потребовали у клуба "Эдмонтон Эскимос" разорвать контракт со спортсменом, который посмел испортить им праздничное настроение по случаю так называемого Месяца гордости.

"Они теперь пытаются меня уволить! Черный мужчина, который высказывает свое мнение в Твиттере, многим отвратителен. Люди понимают: я не переживаю, если меня уволят за то, что я стою на своем. Мнение должно быть обязательно", — ответил Джонс.

Радужная диктатура в так называемый прайд чувствует себя не менее сильной, что и известное своей категоричностью движение "Блэк Лайвс Мэттер". Например, в Калифорнии требуют, чтобы аэропорт в округе Ориндж переименовали. Пока что он носит имя звезды вестернов Джона Уэйна. Спустя 40 с лишним лет после его смерти, звезде Голливуда припомнили высказывания о неприязни к геям и лесбиянкам, а по нынешним правилам чтить память такого человека не положено. Как не приходится рассчитывать на поддержку, например, глубоко верующим людям, которые хотят сохранить свои ценности.

"В чем противоречие. Если позиция твоего вероисповедания не оправдывает гомосексуальные связи и отношения, то, выразив позиции своей веры, ты оскорбляешь чувства членов этой группы", — поясняет Григорий Красовский, адвокат.

Прайд в конце минувшей недели добрался и до сердца российской столицы. Здания посольств США и Великобритании в Москве западные дипломаты украсили радужным флагом. Радость от "месяца гордости" многие россияне разделить не смогли. Общественный активист Тимур Булатов написал в полицию заявление на сотрудников дипмиссий. По словам мужчины, уже пришел ответ: ответственных за акцию должны оштрафовать на 50 тысяч рублей. За пропаганду.

"Ну, это правильно, по-моему. У нас правовое государство. И те люди, которые находятся на территории России, они должны соблюдать наш закон. Не какие-то там свои, а именно наш", — считает Тимур Булатов, руководитель организации "Первый нравственный российский фронт".

С теми же идеями и под лозунгом "Наша страна – наши ценности" к зданиям американского и британского посольств на одиночные пикеты вышли православные активисты.

"Очень хорошо, что англичане и американцы увидели, что это не просто позиция государства, а позиция общества. Неприятие такого рода нарочных, насильных непонятных девиаций, которые они сейчас демонстрируют", — заявил Виталий Милонов, депутат Государственной думы России.

В Московском патриархате уже прокомментировали: опасения тех, кто защищает традиции, церковь разделяет, и каждая страна имеет право на неприкосновенность своих ценностей, в том числе тех, что касаются брака и семьи. В общем, если кто-то в России готов в рамках закона защищать то, что ему дорого, извиняться за это ему не придется.

Сейчас

01:39

В Краснодаре ищут убийц предпринимателя

00:34

В Челябинской области охотник застрелил хаски прямо на глазах у хозяйки

00:26

Жертвами коронавируса в Москве стали еще 35 человек

23:17

Ариэль Коэн о скандальной статье в New York Times: нельзя воевать с ядерными державами

21:35

На западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

19:33

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву посмертно

18:45

ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Еще два дня впереди, а явка уже впечатляющая: почему важно отдать свой голос

Еще два дня впереди, а явка уже впечатляющая: почему важно отдать свой голос

5 часов назад
Девушка-волонтер до последнего помогала людям, несмотря на смертельную болезнь

Девушка-волонтер до последнего помогала людям, несмотря на смертельную болезнь

5 часов назад
Жертвами коронавируса в Москве стали еще 35 человек

Жертвами коронавируса в Москве стали еще 35 человек

1 час назад
Прорыв внутреннего туризма: 20 миллионов россиян заново открывают для себя Россию

Прорыв внутреннего туризма: 20 миллионов россиян заново открывают для себя Россию

5 часов назад

Трансляции

13:00

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату
13:50

Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко
Все трансляции
Удаленка, безработица и поддержка граждан: в правительстве обсудили положение экономики

Удаленка, безработица и поддержка граждан: в правительстве обсудили положение экономики

5 часов назад
В многоэтажке на западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

В многоэтажке на западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

4 часа назад
Жаркий прием: в Сочи пассажиры отказались лететь на раскаленном самолете

Жаркий прием: в Сочи пассажиры отказались лететь на раскаленном самолете

4 часа назад
Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля

Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля

5 часов назад
При пожаре в драмтеатре Владимира сгорели фойе, зрительный зал и сцена

При пожаре в драмтеатре Владимира сгорели фойе, зрительный зал и сцена

5 часов назад
Мясников рассказал о заговоре в медицине и "чипизации" через вакцинирование

Мясников рассказал о заговоре в медицине и "чипизации" через вакцинирование

10 часов назад
"Прима-балерина всея Руси" Волочкова обжалует штраф за нарушение карантина

"Прима-балерина всея Руси" Волочкова обжалует штраф за нарушение карантина

4 часа назад
Небензя рассказал, почему Россия вышла из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Небензя рассказал, почему Россия вышла из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

4 часа назад
Страсти на сцене и за кулисами: "Россия" покажет сериал об ансамбле "Березка"

Страсти на сцене и за кулисами: "Россия" покажет сериал об ансамбле "Березка"

4 часа назад
Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

15 часов назад
Ко дню рождения Авдотьи Смирновой: литературные экранизации режиссера

Ко дню рождения Авдотьи Смирновой: литературные экранизации режиссера

16 часов назад
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

17 часов назад
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
Российский регбист протащил за собой 55-тонный вагон. Видео

Российский регбист протащил за собой 55-тонный вагон. Видео

3 часа назад
Шампанское от Жириновского ушло лучшим дамам "Мосфильма"

Шампанское от Жириновского ушло лучшим дамам "Мосфильма"

3 часа назад
Америка не узнает себя: Трампа "вплели" в очередной международный скандал

Америка не узнает себя: Трампа "вплели" в очередной международный скандал

4 часа назад
"Оренбургу" засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром"

"Оренбургу" засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром"

5 часов назад
ЧП на северо-востоке Москвы: что стало причиной пожара

ЧП на северо-востоке Москвы: что стало причиной пожара

6 часов назад
В Индии запретили TikTok

В Индии запретили TikTok

6 часов назад
Продлен домашний арест боксера Кушиташвили

Продлен домашний арест боксера Кушиташвили

6 часов назад
ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

7 часов назад
Проголосовала трижды: россиянке из Израиля грозит "уголовка"

Проголосовала трижды: россиянке из Израиля грозит "уголовка"

7 часов назад
Ледостойкую платформу для Ямала построят в Астрахани

Ледостойкую платформу для Ямала построят в Астрахани

7 часов назад
Ким Кардашьян продала часть косметического бренда за 200 миллионов долларов

Ким Кардашьян продала часть косметического бренда за 200 миллионов долларов

7 часов назад
ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

7 часов назад
Против петербургского кафе возбудили дело за непристойную сосиску

Против петербургского кафе возбудили дело за непристойную сосиску

7 часов назад
Сингапурцам раздают гаджеты для борьбы с распространением коронавируса

Сингапурцам раздают гаджеты для борьбы с распространением коронавируса

8 часов назад
Бетельгейзе тускнеет из-за гигантских пятен

Бетельгейзе тускнеет из-за гигантских пятен

8 часов назад
Следователь признала подтасовку фактов, но люди продолжают сидеть

Следователь признала подтасовку фактов, но люди продолжают сидеть

8 часов назад
Она творила ужасные вещи: историк Соколов устроил истерику во время суда

Она творила ужасные вещи: историк Соколов устроил истерику во время суда

8 часов назад
Пьяный пассажир до полусмерти избил таксиста в Зеленограде

Пьяный пассажир до полусмерти избил таксиста в Зеленограде

9 часов назад
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

9 часов назад
Кравцов: голосование по Конституции не мешает проведению пробного ЕГЭ

Кравцов: голосование по Конституции не мешает проведению пробного ЕГЭ

9 часов назад
Актер из криминальных сериалов ранил жену-актрису ножом в лицо

Актер из криминальных сериалов ранил жену-актрису ножом в лицо

9 часов назад
Бывший премьер Франции сядет на 5 лет за финансовые махинации

Бывший премьер Франции сядет на 5 лет за финансовые махинации

9 часов назад
Российские истребители перехватили американских разведчиков над Черным морем

Российские истребители перехватили американских разведчиков над Черным морем

9 часов назад
Жительнице Подмосковья ампутировали часть руки после нападения соседского алабая

Жительнице Подмосковья ампутировали часть руки после нападения соседского алабая

9 часов назад
В английском футболе увеличится число темнокожих тренеров

В английском футболе увеличится число темнокожих тренеров

10 часов назад
Поклонская выбрала самый "няш-мяшный" аниме-портрет со своим изображением

Поклонская выбрала самый "няш-мяшный" аниме-портрет со своим изображением

10 часов назад
Запущено движение по ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Запущено движение по ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

10 часов назад
Шлепнувший ученицу педагог получил 9,5 года тюрьмы

Шлепнувший ученицу педагог получил 9,5 года тюрьмы

10 часов назад
Автомобили получат радар, заглядывающий за угол

Автомобили получат радар, заглядывающий за угол

11 часов назад
Мать пятерых детей Мария Порошина "с высоты опыта" сожалеет о разводе с Куценко

Мать пятерых детей Мария Порошина "с высоты опыта" сожалеет о разводе с Куценко

12 часов назад
Покупателей iPhone заставят заплатить за адаптер питания и наушники

Покупателей iPhone заставят заплатить за адаптер питания и наушники

13 часов назад
"Пиджак уверенности" и дыхание по квадрату: как справиться с волнением на экзаменах

"Пиджак уверенности" и дыхание по квадрату: как справиться с волнением на экзаменах

13 часов назад
Кинотеатры в России откроются 15 июля

Кинотеатры в России откроются 15 июля

13 часов назад
В Японии создан робот, уничтожающий коронавирус излучением

В Японии создан робот, уничтожающий коронавирус излучением

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку