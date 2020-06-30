30 июня 202001:46

На водные маршруты ЮБК выйдут ультрасовременные электрокатамараны для прогулок

На водные маршруты ЮБК выйдут ультрасовременные электрокатамараны для прогулок

"Абсолютно экологически чистое и бесшумное судно". Российские инженеры — о перспективном транспорте, который может начать курсировать в акватории Крыма. Речь о катамаранах на электротяге, их производство в России началось совсем недавно. Первый речной образец разработчики показали на днях в Санкт-Петербурге. И вот появилась информация, что в планах есть и морская версия.

По словам производителя, зарядить такое судно можно будет не только от сети, но и альтернативным способом — с помощью солнечных панелей. То есть, катамаран сможет генерировать энергию прямо во время движения. Ну, а мощности, как уверяется, хватит на пару сотен километров и не менее двухсот пассажиров. В общем, для перемещения между городами южного берега Крыма — вполне достаточно. Ожидается, что это произойдет уже через 8 месяцев.

Ну и немаловажная деталь — это особенности производства. Составляющие делаются в России. Более того, судно такого типа "одно из первых в мире". И хоть электро-катамаран сравнивают с "российской Теслой", по словам разработчиков — в данном случае отечественное производство "точно всех опережает".

Прогулочный катамаран уже сейчас способен принять на борт 100 пассажиров — и это без учета прогулочной палубы — и прокатить со скоростью до 15 узлов, это около 28 километров в час. Благодаря двум электродвигателям, расходы на такое судно в 3-10 раз меньше расходов на дизельное судно. При этом дополнительная зарядка батарей в течения дня не потребуется.

"Уникальная вещь – это 10 часов хода на батареях, на хорошей спокойной туристической скорости. То есть, это судно на одной подзарядке работает смену, полностью смену", — заверил Андриан Правдин, генеральный директор ООО "НПК Морсвязьавтоматика".

Петербуржские конструкторы разработали еще два проекта — прогулочного судна речного типа (его салон способен вместить 80 пассажиров) и скоростного катамарана класса "река-море". Он сможет перевезти уже 120 человек на расстояние до 180 километров с максимальной скоростью до 22 узлов или 40 километров час.

На изготовление оборудования из российских комплектующих в условиях импортозамещения пытаются переходить многие. Но электросуда — это даже не внутрироссийский, а внутрипетербуржский проект — 75 процентов систем и агрегатов изготовлено на одном предприятии северной столицы. Серийное производство обещают запустить с помощью гигантского 3D-принтера.

"Мы заложили уже фундамент и сделали проектирование трехмерного принтера с габаритами 130 метров в длину и 14 в ширину. Мы считаем, что сможем отработать технологию и печатать корпуса судов целиком, что еще больше увеличит производительность нашей верфи", — пояснил Андриан Правдин, генеральный директор ООО "НПК Морсвязьавтоматика".

Долгое время на загрязнение атмосферы речным и морским транспортом не обращали внимания. Считалось, что вреда он приносят сравнительно немного. Суммарные выбросы парниковых газов оценивались в 2,5-3 процента. Очевидна был губительность дизельных судов только в самых оживленных портах и странах с разветвленной сетью каналов. Например, в Нидерландах 80 процентов перевозок осуществляется по воде.

Лишь совсем недавно ученые подсчитали, насколько может отравлять воздух флот. Например, один океанский лайнер выбрасывает за год в атмосфера столько же углекислоты, что и 70 тысяч машин. И столько же оксида азота, сколько производят два миллиона автомобилей.

Оздоровлять атмосферу решили в первую очередь за счет перевода на электричество больших судов. Например, в Норвегии, Швеции, Канаде и некоторых других странах строят паромы. Но из-за большого водоизмещения и несовершенства электрических батарей, двигателей, такие суда способны перемещаться на одной подзарядке лишь на небольшие расстояния. В разработке речных пассажирских электросудов преуспели немногие. Например, на день раньше российского прототипа в экспериментальный рейс отправился китайский — из небезызвестного города Уханя, по реке Янцзы.

Интересно, что в случае с петербуржской разработкой красиво закольцевалась история. Дело в том, что именно там, в 1839-м году опробовали первую российскую электрическую лодку конструкции профессора Бориса Якоби. Она могла перевозить 12 пассажиров со скромной скоростью в 4 узла. Но технология тогда оказалась безумно дорогой. На создание гальванических элементов для электрического бота понадобилось 15 килограммов платины!

И вот сейчас пришло время вернуться к электричеству на речных судах.

Сейчас

01:39

В Краснодаре ищут убийц предпринимателя

00:34

В Челябинской области охотник застрелил хаски прямо на глазах у хозяйки

00:26

Жертвами коронавируса в Москве стали еще 35 человек

23:17

Ариэль Коэн о скандальной статье в New York Times: нельзя воевать с ядерными державами

21:35

На западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

19:33

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву посмертно

18:45

ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Еще два дня впереди, а явка уже впечатляющая: почему важно отдать свой голос

Еще два дня впереди, а явка уже впечатляющая: почему важно отдать свой голос

5 часов назад
Девушка-волонтер до последнего помогала людям, несмотря на смертельную болезнь

Девушка-волонтер до последнего помогала людям, несмотря на смертельную болезнь

5 часов назад
Жертвами коронавируса в Москве стали еще 35 человек

Жертвами коронавируса в Москве стали еще 35 человек

1 час назад
Прорыв внутреннего туризма: 20 миллионов россиян заново открывают для себя Россию

Прорыв внутреннего туризма: 20 миллионов россиян заново открывают для себя Россию

5 часов назад

Трансляции

13:00

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату
13:50

Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко
Все трансляции
Удаленка, безработица и поддержка граждан: в правительстве обсудили положение экономики

Удаленка, безработица и поддержка граждан: в правительстве обсудили положение экономики

5 часов назад
В многоэтажке на западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

В многоэтажке на западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

4 часа назад
Жаркий прием: в Сочи пассажиры отказались лететь на раскаленном самолете

Жаркий прием: в Сочи пассажиры отказались лететь на раскаленном самолете

4 часа назад
Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля

Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля

5 часов назад
При пожаре в драмтеатре Владимира сгорели фойе, зрительный зал и сцена

При пожаре в драмтеатре Владимира сгорели фойе, зрительный зал и сцена

5 часов назад
Мясников рассказал о заговоре в медицине и "чипизации" через вакцинирование

Мясников рассказал о заговоре в медицине и "чипизации" через вакцинирование

10 часов назад
"Прима-балерина всея Руси" Волочкова обжалует штраф за нарушение карантина

"Прима-балерина всея Руси" Волочкова обжалует штраф за нарушение карантина

4 часа назад
Небензя рассказал, почему Россия вышла из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Небензя рассказал, почему Россия вышла из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

4 часа назад
Страсти на сцене и за кулисами: "Россия" покажет сериал об ансамбле "Березка"

Страсти на сцене и за кулисами: "Россия" покажет сериал об ансамбле "Березка"

4 часа назад
Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

15 часов назад
Ко дню рождения Авдотьи Смирновой: литературные экранизации режиссера

Ко дню рождения Авдотьи Смирновой: литературные экранизации режиссера

16 часов назад
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

17 часов назад
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
Российский регбист протащил за собой 55-тонный вагон. Видео

Российский регбист протащил за собой 55-тонный вагон. Видео

3 часа назад
Шампанское от Жириновского ушло лучшим дамам "Мосфильма"

Шампанское от Жириновского ушло лучшим дамам "Мосфильма"

3 часа назад
Америка не узнает себя: Трампа "вплели" в очередной международный скандал

Америка не узнает себя: Трампа "вплели" в очередной международный скандал

4 часа назад
"Оренбургу" засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром"

"Оренбургу" засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром"

5 часов назад
ЧП на северо-востоке Москвы: что стало причиной пожара

ЧП на северо-востоке Москвы: что стало причиной пожара

6 часов назад
В Индии запретили TikTok

В Индии запретили TikTok

6 часов назад
Продлен домашний арест боксера Кушиташвили

Продлен домашний арест боксера Кушиташвили

6 часов назад
ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

7 часов назад
Проголосовала трижды: россиянке из Израиля грозит "уголовка"

Проголосовала трижды: россиянке из Израиля грозит "уголовка"

7 часов назад
Ледостойкую платформу для Ямала построят в Астрахани

Ледостойкую платформу для Ямала построят в Астрахани

7 часов назад
Ким Кардашьян продала часть косметического бренда за 200 миллионов долларов

Ким Кардашьян продала часть косметического бренда за 200 миллионов долларов

7 часов назад
ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

8 часов назад
Против петербургского кафе возбудили дело за непристойную сосиску

Против петербургского кафе возбудили дело за непристойную сосиску

8 часов назад
Сингапурцам раздают гаджеты для борьбы с распространением коронавируса

Сингапурцам раздают гаджеты для борьбы с распространением коронавируса

8 часов назад
Бетельгейзе тускнеет из-за гигантских пятен

Бетельгейзе тускнеет из-за гигантских пятен

8 часов назад
Следователь признала подтасовку фактов, но люди продолжают сидеть

Следователь признала подтасовку фактов, но люди продолжают сидеть

8 часов назад
Она творила ужасные вещи: историк Соколов устроил истерику во время суда

Она творила ужасные вещи: историк Соколов устроил истерику во время суда

8 часов назад
Пьяный пассажир до полусмерти избил таксиста в Зеленограде

Пьяный пассажир до полусмерти избил таксиста в Зеленограде

9 часов назад
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

9 часов назад
Кравцов: голосование по Конституции не мешает проведению пробного ЕГЭ

Кравцов: голосование по Конституции не мешает проведению пробного ЕГЭ

9 часов назад
Актер из криминальных сериалов ранил жену-актрису ножом в лицо

Актер из криминальных сериалов ранил жену-актрису ножом в лицо

9 часов назад
Бывший премьер Франции сядет на 5 лет за финансовые махинации

Бывший премьер Франции сядет на 5 лет за финансовые махинации

9 часов назад
Российские истребители перехватили американских разведчиков над Черным морем

Российские истребители перехватили американских разведчиков над Черным морем

9 часов назад
Жительнице Подмосковья ампутировали часть руки после нападения соседского алабая

Жительнице Подмосковья ампутировали часть руки после нападения соседского алабая

10 часов назад
В английском футболе увеличится число темнокожих тренеров

В английском футболе увеличится число темнокожих тренеров

10 часов назад
Поклонская выбрала самый "няш-мяшный" аниме-портрет со своим изображением

Поклонская выбрала самый "няш-мяшный" аниме-портрет со своим изображением

10 часов назад
Запущено движение по ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Запущено движение по ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

10 часов назад
Шлепнувший ученицу педагог получил 9,5 года тюрьмы

Шлепнувший ученицу педагог получил 9,5 года тюрьмы

10 часов назад
Автомобили получат радар, заглядывающий за угол

Автомобили получат радар, заглядывающий за угол

11 часов назад
Мать пятерых детей Мария Порошина "с высоты опыта" сожалеет о разводе с Куценко

Мать пятерых детей Мария Порошина "с высоты опыта" сожалеет о разводе с Куценко

12 часов назад
Покупателей iPhone заставят заплатить за адаптер питания и наушники

Покупателей iPhone заставят заплатить за адаптер питания и наушники

13 часов назад
"Пиджак уверенности" и дыхание по квадрату: как справиться с волнением на экзаменах

"Пиджак уверенности" и дыхание по квадрату: как справиться с волнением на экзаменах

13 часов назад
Кинотеатры в России откроются 15 июля

Кинотеатры в России откроются 15 июля

13 часов назад
В Японии создан робот, уничтожающий коронавирус излучением

В Японии создан робот, уничтожающий коронавирус излучением

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку