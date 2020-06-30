30 июня 202002:19 Наталья Соловьёва

Спокойной ночи, шутники! СК начал розыск блогеров, "надевших" нацистскую форму на героев детской передачи

Спокойной ночи, шутники! СК начал розыск блогеров, "надевших" нацистскую форму на героев детской передачи

Все, что связанно со свастикой, с нацизмом, с Гитлером, навсегда будет кровавой раной в памяти нашего народа. Поэтому СК найдет виновных в рассылке издевательского фотошопа с участием героев программы "Спокойной ночи, малыши". Кто одел их в нацистскую форму?

В конце минувшей недели одна история очень заинтересовала столичный Следственный Комитет. В заголовках соответствующих новостей — упоминание легендарной телепрограммы "Спокойной ночи, малыши". Вот только контекст совсем не детский.

Речь тут об активном распространении в соцсетях кадров из вечернего шоу. Которые подверглись, скажем так, весьма неординарной обработке. Пример — на скриншоте. Плюшевая кукла Степашки — традиционно одета в полосатое. А вот ведущая Оксана Фёдорова, по воле анонимных креативщиков, примерила нацистскую форму.

Судя по дубовым листьям в петлицах и характерным погонам — не иначе, как одного из высших чинов SS. Причём нарисовано всё это довольно качественно: видно, что создатели коллажа как следует поработали в фотошопе. И тут, конечно, хочется спросить — в чём смысл затеи?

Кто-то уверен: просто странная шутка — да и вообще, мол, чего только не найдёшь в глубинах Интернета. Зато другие обвиняют авторов в пропаганде ненависти и вражды, требуя привлечь их к уголовной ответственности.

Они знакомы миллионам. Друзья детства для нескольких поколений. Но на этом — фейковом кадре — бесконечно чуждые. У Степашки — характерная косая челка, Филя в военной форме Третьего рейха. На столе план нападения на Польшу. Первое сентября здесь не день знаний, а дата начала Второй мировой войны.

"Мы знаем, какой телеграм это стал делать, мы знаем все следы, как это происходило, и мы понимаем почему. Конечно, несколько дней назад прошел Парад Победы, и дети смотрели и понимали, кто в этой войне победитель. И когда делается попытка торпедировать итоги Второй мировой войны, понятно, что надо воздействовать на детей", — считает Александр Митрошенков, председатель Совета директоров телекомпании "Спокойной ночи, малыши!".

Воздействовать решили с помощью фейка 9-летней давности. В компании Степашки, Фили и Каркуши — Оксана Федорова. В ее руках то автобиография Гитлера — издевательски розовая — для детей, то нацистская брошюра "Недочеловек".

"В данном случае принципиально важный вопрос найти этих людей, сегодня это не проблема. Прежде всего, будет написано заявление в Следственный комитет, с просьбой установить тех лиц, кто создал этот образ, и кто демонстрирует нацистскую символику. И я думаю, что Следственный комитет это легко установит", — заявил Анатолий Кучерена, адвокат, Заслуженный юрист РФ, председатель Общественного совета при МВД РФ.

"Спокойной ночи малыши!" выходят в эфир больше полувека. Менялись ведущие и герои — одно было неизменно — любовь зрителей. Те, кто вырос вместе с Хрюшей и Степашей, с тетей Валей и дядей Вовой на экране — посчитали фейк надругательством над передачей.

"В чем опасность этих фейков, в том, что под эгидой юмора, под эгидой шутки происходит смешение понятий. Есть вещи, над которыми нельзя смеяться, есть вещи, которые очень серьезны не зависимо от того, сколько времени прошло, ведь все что связанно со свастикой, с нацизмом, с Гитлером, навсегда связано с кровавой раной в памяти нашего народа", — считает Ирина Волынец, многодетная мать, председатель Национального родительского комитета.

Сама шутка явно затянулась. Но, единожды попав в сеть, оставила свой цифровой след. Найти и наказать — можно. В первую очередь — за демонстрацию нацистской символики.

"Конечно, это недопустимо и нужно четко отрабатывать правоохранителям, и хотя бы привлекать виновных, хотя это очень-очень — поверьте мне — нелегко установить тех лиц, которые изготовили и разместили. Но к ответственности можно привлекать тех, кто это тиражирует, хотя бы по статье 20.3 там административный арест до 15 суток", — считает Иван Соловьев, юрист, член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ.

Вчерашняя глупая шутка сегодня тянет на преднамеренную провокацию — а заодно и на еще одну статью. О распространении фейков. Которые, кстати, обнаружили одновременно в соцсетях и на разных сайтах. Что на чудесное совпадение как-то не похоже.

"Те люди, которые распространяют эту информацию, сейчас это противники, враги нашего общества, и понятно, почему сейчас в период голосования, страна выбирает путь на отечество и сейчас эта борьба обостряется", — считает Евгений Федоров, депутат Государственной Думы РФ.

Возможно, в этот раз, по крайней мере распространителям фейка, от наказания уйти не получится. Следственный комитет по Москве начал свою проверку.

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