30 июня 202002:54 Станислав Бернвальд

Назад в СССР: в ТикТоке набирают огромную популярность ностальгические клипы

Назад в СССР: в ТикТоке набирают огромную популярность ностальгические клипы

ТикТок сошел с ума из-за минских панков и поэта Бориса Рыжего. Или самодельного клипа на их песню "Судно". Иностранцы хотят в постсоветскую Россию.

"Снимают стрессы, погружаясь в очень романтическую версию Советской России". Известный американский музыкальный журнал — о феномене современных двадцатилетних. Которые весьма оригинально лечат усталость от "капиталистического общества". А именно через популяризацию жизни восьмидесятых годов. Ну, или, по крайней мере, того, как они эту жизнь видят.

К таким несколько философским выводам авторы издания пришли после изучения одной из самых популярных песен в сервисе коротких видео ТикТок. Трек от белорусской группы на стихи русского поэта Бориса Рыжего уже несколько месяцев задает тренды. Вот только мрачный смысл исходного материала легко смешался с обычно жизнерадостными роликами пользователей.

Советский флёр белорусской пост-панк и синти-поп группы "Молчат дома" захлестнул тиктокеров всего мира. Более сотни тысяч видео под песню "Судно". Все началось с клипа Леонида Вердинского, живущего сейчас в США, с нарезкой петербургских тусовок "а-ля восьмидесятые" под мрачный трек песни "Судно".

После, подобные видеоролики стали появляться сотнями, а то и тысячами. Еще одно видео, посвященное постсоветским реалиям – набирает миллионы лайков. Эксперты однозначны в выводах: иностранная молодежь прониклась атмосферой постсоветского времени хоть и никогда с ним не сталкивалась, и теперь мечтает увидеть такую Россию своими глазами.

Популярность самой группы сейчас в мире просто колоссальная. Ее ждут в Европе, Америке, Азии. Как считают эксперты, все это благодаря как раз песне "Судно" авторства поэта Бориса Рыжего, которая, хоть и исполняется на русском языке, но очень понятна и нравится иностранцам.

"Ему удалось написать такие стихи, которые трогают людей, сердца людей. Он знаете, такой универсальный поэт, он понятен и доступен и академику и простому человеку. Это такое свойство редкое, оно было вот у Высоцкого, допустим, Есенина", — считает Олег Дозморов, друг Бориса Рыжего.

Кстати, стихи поэта Рыжего переведены на многие языки мира. Многие исполнители перекладывают их на музыку, что собственно и сделала белорусская панк-группа.

"Сейчас эффект тик-тока очень резок. Ты можешь стать популярным буквально за день два, ты можешь стать популярным. И это касается и песен. Так же у нас популярность заработала в Америке (хотя и была известна группа "Литл биг" в Европе). Но большой пик популярности именно на весь мир состоялся при помощи тик-тока", — отметил Станислав Антонов, руководитель SMM-отдела.

Группу "Молчат дома" на западе считают образцовой музыкой русских думеров. Думеры — понурые, часто заплаканные, в черной одежде, курящие и пьющие напропалую, не имеющие ни карьерных, целей ни перспектив. Но, несмотря на это, видеоряд на думерскую песню зачастую не имеет депрессивных оттенков в тик токе, а сочетание песни и видеоряда наоборот приковывает внимание иностранных пользователей к России.

"В последнее время у людей интерес по всему миру к России, может это как-то связано с политическими процессами? То ли Россия усиливается, то ли запад ослабляется, то ли еще что-то происходит. То ли в России появляется интересная музыка и на постсоветском пространстве. Но, так или иначе, это начинает людей интересовать", — полагает Олег Кармунин, музыкальный критик, админ телеграм-канала "Русский шаффл".

И пока одни русские комментаторы пытаются объяснить, что российская реальность — не всегда такая, как представлена на видео в тик-токе, другие только рады такому интересу к своей стране со стороны иностранцев.

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