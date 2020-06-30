В Краснодаре ищут убийц предпринимателя

Подозреваемых в убийстве, которое было совершено в минувший понедельник, 29 июня, разыскивают в Краснодаре.

Видеозапись момента убийства мужчины, подходившего к своему автомобилю, появилась накануне вечером в социальных сетях региона. Нападавший совершил несколько выстрелов и скрылся на автомобиле. По предварительным данным, убитый мужчина был предпринимателем, передает ТАСС.

В настоящее время сотрудники местной полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых.

Ка сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, погибшему мужчине было 57 лет. Его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 29 июня на улице Леваневского. Возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают следователи.