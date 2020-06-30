Бизнес после карантина: франшизы выручают отечественных предпринимателей

Франчайзинг, как способ борьбы с экономическими последствиями пандемии. Какие франшизы больше всего пострадали от наступления коронавируса, а какие наоборот набирают популярность?

Своя частная школа была давней мечтой Марины Бушмелёвой. Педагог долго не могла определиться с форматом и бизнес-моделью, пока не нашла франшизу школы развития интеллекта "Сапсан". Открытие учебного заведения совпало с пандемией коронавируса, но франчайзинговая организация посоветовала наладить обучение онлайн и теперь в учреждении дистанционно занимаются 20 школьников не только из России, но из соседней Украины. "Есть очень много тонкостей экономических. И, не имея знаний в этой области, я понимала, что франчайзинговая компания это те люди, на которых можно будет положиться в любых вопросах и чувствовать себя уверенно в данной деятельности", — рассказывает Марина Бушмелева, совладелец Школы развития интеллекта Sapsan.

Роман Иващенко уже больше десяти лет владеет автосервисом в Тюмени. Пару лет назад клиентов стало больше, и предприниматель понял, что надо расширяться, но решил не изобретать велосипед, а купить готовую модель по франшизе. Когда все конкуренты простаивали из-за коронавируса, СТО Романа прибавила почти 200 процентов ежемесячной прибыли. "В период кризиса, когда все начали готовиться, паниковать, мы росли примерно в два раза к прошлому году", — рассказывает Роман Иващенко, владелец автосервиса "Вилгуд".

Сам франчайзинг, то есть передача права предпринимательства под определенным брендом и, по определенной бизнес-модели, предполагает несколько взносов со стороны франчайзи – тех, кто арендует бренд. Первый взнос, как правило, самый большой. Также взымается ежемесячный платёж – роялти. Он может быть от двух до шести процентов от выручки. Иногда могут быть и рекламные взносы в продвижение общего бренда. Но даже все эти затраты не делают франчайзинг менее актуальным на рынке. А коронавирус даже помог стать еще более популярными франшизам в области IT-индустрии. Например, особо актуальны в период пандемии запросы на онлайн-бухгалтерии. "Из тех франчайзи, которых мы подписали до 1997 года включительно, через 15 лет, через два кризиса: 98-го года сильный кризис и 2008 года сильный кризис – через 15 лет осталось работать 87 процентов. Это потрясающая устойчивость для любого малого бизнеса, не только для российского, для американского, европейского", — поясняет Борис Нуралиев, основатель и совладелец 1С.

Россияне стали больше покупать готовые бизнес модели. При этом еще в начале года готовых отдать более десяти миллионов рублей за франшизу было около трети. Сейчас же все более востребованы бренды стоимостью до одного миллиона рублей. За период пандемии спрос на франшизы в сфере аптек в России вырос в три раза. Продовольственные бренды прибавили более 25 процентов. "Сфера доставки, это пункты выдачи, это сфера общественного питания с возможностью доставки, это IT-франшизы, технологичные франшизы при принятии мер отмены офлайн торговли. Это банкротство, это ремонт любой техники. В частности, автосервисы и так далее", — рассказывает Нина Сёмина, основатель каталога франшиз franshiza.ru.

А вот франшизы ресторанов, фитнес-клубов и барбер-шопов до сих пор не пришли в себя после пандемии. По данным аналитиков, в конце апреля франчайзинговые сети в этих сферах потеряли около 15 процентов действующих франчайзи – то есть тех, кто работал по франшизам. Несмотря на это, эксперты прогнозируют благоприятные времена для рынка в целом. Ведь покупка готовой бизнес-модели может помочь тем предприятиям, которые наиболее пострадали и даже потеряли сотрудников в начале года.