"Единая Россия" предложила отменить взимание платы за ремонт с жильцов аварийных домов

Жильцам аварийных домов хотят отменить плату за ремонт. В Госдуме уже разработали соответствующий законопроект по инициативе Единой России. Предполагается, что жильцы, чьи дома вошли в программу расселения, но не были снесены вовремя, платить за содержание и текущий ремонт не будут. Для других аварийных многоэтажек снизят плату от 20-ти до 50-ти процентов.

Об этом сообщает телеканал "Россия 24", ссылаясь на комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Финансирование текущего ремонта аварийных домов возьмут на себя федеральный и региональный бюджеты. На это потребуется около трех миллиардов рублей в год.