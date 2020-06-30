В Миннеаполисе прошли досудебные слушания по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда

Перед судьей предстали четверо бывших полицейских, участвовавших в задержании темнокожего. Один, впрочем, участвовал дистанционно. Не обошлось без скандала — судья пригрозил перенести заседания из Миннеаполиса, если адвокаты или прокуратура продолжат разглашать сведения о ходе расследования.

Вместо полицейской формы – строгие костюмы с галстуками. На лицах – маски, но даже за ними журналисты без труда узнают прибывших в здание суда Миннеаполиса. Из четверых бывших офицеров, участвовавших в задержании Джорджа Флойда, пресса может снять только троих. Главный обвиняемый – Дерек Шовин, находящийся под стражей – на заседании присутствовал дистанционно.

Примечательно, что следят за Шовином исключительно белые – восемь цветных работников тюрьмы "Рамзи" даже подняли по этому поводу скандал, обвинив руководство учреждения в дискриминации. Судья округа таким поворотом оказался недоволен – и пригрозил переносом заседаний из Миннеаполиса, если детали, связанные с делом об убийстве Флойда или содержанием Шовина и дальше будут разглашаться. Пока же – ограничился только закрытыми для общественности дверьми, что вызвало недовольство защиты.

"Я нахожу это весьма ироничным, что генеральная прокуратура и остальные должностные лица вначале публично комментируют дело и передают секретную информацию о расследовании, а теперь хотят, чтобы судебный процесс был закрытым для публики", — заявил Роберт Пол, адвокат бывшего офицера полиции Ту Тао.

Впрочем, всю информацию активно публике доносят родственники погибшего Джорджа Флойда. Его дядя, к примеру, в красках поведал, что сидел в двух метрах от мучителей своего племянника и был крайне возмущен просьбой судьи сохранять спокойствие. А тетя пожаловалась, что кроме родственников Флойда больше в зале темнокожих не было.

"Нам не понравилось, что нас попросили не отвечать определенным образом – так как нам бы хотелось. Думаю, в суде нас ждет настоящая битва. Мы хотим сроки для всех. Но хотим и изменений системы, чтобы на произвол и жестокость полиции обратили больше внимания", — заявила Анжела Харрельсон, тетя Джорджа Флойда.

Однако, предыдущий опыт подобных разбирательств – играет против семьи Флойда. За последние несколько лет для всех полицейских — застреливших темнокожих в Фергюссоне, в Талсе, Сакраменто, Кливленде, Балтиморе — вынесли оправдательные приговоры. Хотя были и митинги, и бунты и громкие обещания. Градус интереса и внимания публики снижался за счет длительного рассмотрения дел. В этот раз суд также начнется не скоро – дата первого заседания по делу об убийстве Флойда назначена на 8 марта 2021 года. Впрочем, в этот раз ситуация все-таки может быть иной – уж слишком масштабными были протесты и требования расформировать полицию. В Нью-Йорке даже разбили палаточный лагерь на Манхэттене – и сворачивать его, похоже, не собираются.

"Мы требуем прекратить финансирование полиции Нью-Йорка – речь о миллиардах долларов. И требуем направить эти деньги на развитие наших общин, организацию доступного жилья для нас и поддержку молодежи", — не стесняется Мелани Стамп, организатор протеста.

О том, какая ситуация будет на улицах без полиции, протестующие предпочитают не думать. Хотя яркий пример – перед глазами. В так называемой "автономной зоне" в Сиэтле, которую полицейским было приказано покинуть – вновь разразилась стрельба. Под пули попал джип, в котором находилось двое подростков. Один из них скончался от полученных ран, не приходя в сознание. Второй находится в критическом состоянии.