Стрельба во Флориде: 1 погибший, 2 раненых

Двое неизвестных устроили стрельбу возле склада американской корпорации Amazon в американском штате Флорида. В результате инцидента погиб один человек, еще двое пострадали.

По данным местного шерифа, два вооруженных пистолетами человека вышли из машины и направились к очереди из претендентов на работу в компании. Мужчины открыли огонь, убили одного из стоявших людей и задели еще двух, после чего сели в автомобиль и скрылись.

Угрозы для жизни раненых нет, сообщает телеканал "Россия 24". По словам представителей правоохранительных органов, произошедшее не расценивается как "служебное насилие". "Это не случайность. Атака была направлена конкретно на жертву", — заявил он. Полиция ведет розыск подозреваемых в совершении нападения. Причины случившегося пока не установлены.