Всем сестрам по серьгам: Дональд Трамп обругал западных политических лидеров в телефонном разговоре

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров называл канцлера Германии Ангелу Меркель "глупой". А бывшего британского премьер-министра Терезу Мэй — дурой.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимные источники. По их данным, Трамп обвинял Меркель в том, что она находится под влиянием России. Как отметили источники телеканала, речи американского лидера были унизительными и почти садистскими.

Не избежали издевательств и лидеры других западных стран — в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министры Канады и Австралии, сообщает телеканал "Россия 24". При этом, как отметили авторы статьи, президенты России и Турции часто "переигрывали" американского коллегу. А чиновники из администрации США назвали собственного главу государства угрозой для национальной безопасности страны.