Экономика ДНР встает на ноги

Украинские силовики почти 30 раз нарушили перемирие в Донбассе за последнюю неделю. Как сообщают в самопровозглашённой Донецкой республике, по её территории выпустили десятки мин, погиб мирный житель. Несколько зданий оказались повреждены. Несмотря на это, в регионе активно развивают промышленность и даже наладили экспорт.

Экономика Донецкой Народной Республики тема очень важная, на фоне войны, пандемии, блокады. Тема, которая серьёзно развивается. Тридцать четыре крупных предприятия, которые сегодня активно работают в республике и приносят доход в бюджет. Первое из них, это завод "ДонФрост".

Завод производит холодильники. Материалы закупаются в ДНР, ЛНР (с запуском остановленных ранее предприятий), в России, Белоруссии, Китае, Италии и Венгрии. Все детали делаются прямо здесь.

"Кроме компрессоров, которые покупаем в Белоруссии, Китае и России. Всё остальное мы перерабатываем сами. Начиная от порошковой краски, заканчивая полистиролами", — рассказывает Константин Климов, директор Донецкого завода холодильников "ДонФрост".

С началом войны завод оказался под угрозой закрытия. Но, в 2016 году пришёл инвестор из России, вложил деньги, и предприятие ожило. С конвейера сходят тридцать четыре модели, в восьмидесяти пяти вариантах, это уже опции.

"То есть, получается, те условия, в которых оказался мир, мы в них живём уже давно, в плане изоляции, ограничений. Как ни странно, нашим предприятиям, даже в этих условиях, удалось отвоёвывать некоторые рынки", — отметил Денис Пушилин, глава ДНР.

В год завод даёт сто тридцать семь холодильников. Девяносто пять процентов продукции идёт за границу. Пять торговых баз: Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Краснодар, Пятигорск, через них Донецкие холодильники продают по всей России.

"Экспорт у нас по нарастающей. Это понятный рынок. Но, пришлось проводить модернизацию, завозились дополнительные линии, которые должны идти в ногу со временем. Поэтому, современные технологии применяются, и всё мониторится, чтоб это соответствовало сегодняшнему периоду времени", — пояснил Денис Пушилин, глава ДНР.

В ДНР работают: "Ясиноватский машиностроительный завод" с его горно-проходческими комбайнами, Макеевский завод "Лазер" горно-шахтного оборудования, завод "Авиатех", производящий комплектующие для авиастроения.

"Если говорить о машиностроении – это порядка ста предприятий. Тридцать пять из них – крупные и средние. Остальные предприятия, которые осуществляют ремонт котельного оборудования, кондиционирования и прочее", — добавил Денис Пушилин, глава ДНР.

Острые проблемы ДНР испытывает в лифтовом хозяйстве – за годы украинского правления в него деньги не вкладывали, идёт реконструкция трамвайного парка. Но, вообще, в экономике ДНР выделены три основных направления развития: угольное, металлургия, машиностроение. Правительство выделило на это шесть миллиардов рублей.

"Это, конечно, и химическая промышленность, которая представлена сорока шестью предприятиями республики, это лёгкая промышленность, фармацевтическое направление. Это всё то, что нам необходимо поднимать, восстанавливать. Но, даже в самых непростых условиях мы по ряду предприятий видим рост. Видим рост в плане экспорта, видим рост в плане увеличения объёма производства. Даже в условиях пандемии", — продолжает Денис Пушилин, глава ДНР.

Действительно, в руководстве ДНР говорят: если есть блокада, пандемия, надо использовать это для своего блага. Главное, чтоб остановилась война.