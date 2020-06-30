Тренер "Сельты" Гарсия: мы довольны работоспособностью Смолова

Главный тренер испанского футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия высказался по поводу игры российского нападающего команды Федора Смолова. По его мнению, 30-летний россиянин не только забивает голы, но и выполняет большой объем работы.

"Мы довольны его работоспособностью. В его активе не только два гола, но и большой объем работы на поле. Он помогает освободить Яго Аспаса. Смолов будет с нами до конца сезона, а дальше жизнь покажет", – цитирует наставника "Сельты" El Desmarque.

Напомним, что права на Смолова принадлежат московскому "Локомотиву", однако российский клуб не собирается возвращать футболиста в свой состав.