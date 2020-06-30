Убийство в центре Краснодара попало на видеокамеры

Убийство жителя Краснодара произошло накануне вечером в центре города. Как уточняет ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", тело мужчины 57 лет обнаружили на улице Леваневского.

Следователями краевого СКР уже возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, гражданин шел по дороге, когда в него практически в упор стреляли неизвестные. Убийство попало на видеокамеры.

На месте ЧП работают следователи для установления всех обстоятельств случившегося, идет розыск убийц.