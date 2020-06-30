Зеленскому предрекли судьбу последнего президента Украины

Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

По его словам, Зеленский во время предвыборной кампании "столько обещал народу", что его тогда поддержали 73 процента украинцев. Однако теперь большинство уже разочаровано действиями власти. По мнению нардепа, Зеленский не знает, что делать с государством.

Рабинович считает, что у нынешнего лидера Украины была огромная возможность сделать страну процветающей, "но пока просвета не видно", передает РИА Новости.

"Я еще год назад сказал: "президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой", — и я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту!" — заключил Рабинович.

Недавно президент Зеленский рассказал о "безумной вере". "Мы всех вернем — и Крым, и людей. Мы в это верим безумно", — заявил Зеленский.