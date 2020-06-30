Исследование выявило отношение россиян к 5G

9% россиян возражают против внедрения сетей сотовой связи пятого поколения (5G) в нашей стране. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование компании "Delta Системы безопасности".

При этом 48% опрошенных высказались за развитие в России нового стандарта скоростной беспроводной связи. Еще 28% не против 5G, но при одном условии — базовая станция сети не должна располагаться рядом с их домом. 14% опрошенных воздержались от ответа, решив, что делать по этой теме какие-то выводы пока рано. Всего в проведенном в июне исследовании приняли участие более 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Сотовая связь 5G стала в этом году излюбленной темой конспирологов, эксплуатирующих нерациональные эмоциональные реакции плохо информированных зрителей с целью заработка на популярных интернет-платформах. Хотя все эксперты в один голос говорят о том, что 5G не опаснее уже развернутых по всему миру сетей LTE, так как работают примерно на тех же частотах, конспирологи не только настаивают на их вреде, но даже связали внедряемый пока лишь в отдельных городах 5G и охватившую весь мир пандемию коронавируса. В итоге десятки базовых станций сотовой связи были повреждены ставшими жертвами дезинформации вандалами во многих странах, включая Россию.

Общенациональная коммерческая сеть 5G впервые заработала в 2019-м году в Южной Корее, также подобные сети были запущены во многих крупных городах Китая, США и Западной Европы. В текущем году практически у всех крупных производителей смартфонов в линейке появились устройства с поддержкой 5G. Ожидается, что осенью такой аппарат появится и у Apple. 5G позволяет передавать данные на скоростях, в десятки раз превосходящих 4G, а также отличается минимальными задержками при обмене данными.

Это позволит транслировать по таким сетям видео сверхвысокого разрешения или использовать их для "облачного" гейминга с любых, даже маломощных устройств. Также 5G сделает возможными новые сценарии использования беспроводной связи в транспорте, промышленности, медицине и городской инфраструктуре, в которых нельзя полагаться на 4G из-за недостаточной пропускной способности сетей и возможных задержек в передаче данных.