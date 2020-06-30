Букмекеры ставят на "Спартак" в гостевом матче против ЦСКА

25-й тур чемпионата России по футболу открывается двумя матчами – "Локомотив" – "Крылья Советов" и ЦСКА – "Спартак". Обе встречи пройдут 30 июня, но наибольший интерес вызывает столичное дерби, в котором красно-белые, по мнению букмекеров, являются фаворитами.

Шансы "Спартака" добиться победы над принципиальным соперником оцениваются выше, чем у армейцев. Кроме того, букмекеры предполагают, что в нынешней встрече командам вряд ли удастся забить много мячей.

Напомним, что в первом круге спартаковцы на своем поле обыграли команду Виктора Гончаренко со счетом 2:1. Также не стоит забывать, что подопечные Доменико Тедеско взяли верх над армейцами и в четвертьфинале Кубка России (3:2).

Всего же "Спартак" и ЦСКА 65 раз встречались между собой в российской истории. Красно-белые 22 раза добивались побед над красно-синими, уступив им в 27 матчах. Еще 16 игр завершились ничейным результатом.

В 25-м туре чемпионата России по футболу руководить армейцами вновь будет Виктор Гончаренко, который вернулся из Белоруссии, куда он уехал сразу же после поражения от "Зенита".

Отметим, что спартаковцы и армейцы являются на сегодняшний день соседями по турнирной таблице чемпионата РПЛ. Красно-синие идут пятыми, набрав 37 очков после 24 игр. Красно-белые с 32 баллами расположились на шестом месте.

Встреча ЦСКА – "Спартак" состоится 30 июня на поле армейцев. Матч запланирован на 20:30 по московскому времени.