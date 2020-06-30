Во Владикавказе предотвращен теракт

Во Владикавказе задержали сторонника ИГИЛ (запрещена в России), который готовил теракт у городской администрации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Целью предполагаемого злоумышленника 1990 года рождения должно было стать одно из административных зданий — у него он планировал привести в действие самодельное взрывное устройство. Компоненты для его изготовления нашли у исламиста при обыске, кроме того, была вскрыта переписка с боевиками с Ближнего Востока. Туда задержанный предполагал уехать сразу после теракта, чтобы участвовать в боевых действиях.

Возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности террористической организации, скоро к нему планируется добавить статью о покушении на теракт. Меру пресечения подозреваемому изберут в ближайшее время.