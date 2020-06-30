30 июня 202009:53

Производителя смарт-зеркал Mirror купили за полмиллиарда долларов

Рост интереса людей к тренировкам на дому и невозможность посещать фитнес-клубы на фоне пандемии привели к успеху еще один технологический стартап. Канадский производитель одежды для фитнеса Lululemon объявил о намерении купить производителя смарт-зеркал Mirror за 500 миллионов долларов.

Как сообщает TechCrunch, сделка может быть завершена до конца второго фискального квартала 2020 года. По словам главы канадского ритейлеры Кэлвина Макдональда, сделка поможет Lululemon "расширить цифровые и интерактивные возможности".

Стартап Mirror был основан в 2016-м году, а в 2018-м начал продавать за 1495 долларов выглядящий как зеркало смарт-дисплей со встроенной камерой, аудиосистемой и микрофоном. Тогда The New York Times окрестила его "самым нарциссическим оборудованием для тренировок в истории". За отдельную плату компания предлагает пользователям групповые видеоуроки и индивидуальные тренировки в реальном времени.

Около года назад Mirror привлекла инвестиции исходя из общей оценки компании в 300 млн долларов. После покупки стартап останется отдельной компанией и сохранит руководителя - основателя и гендиректора Бринн Джиннетт Патнэм.

Mirror пытается заработать на том же рынке, что и производитель велотренажеров с экранами Peloton. Бизнес-модель аналогичная: купив дорогостоящее оборудование, пользователь и в дальнейшем продолжает приносить деньги компании, оплачивая доступ к видео для тренировок. Peloton провела IPO в сентябре 2019-го. С марта 2020-го котировки акций компании выросли почти втрое, а рыночная капитализация достигла 16,2 млрд долларов.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

09:45

По Крымскому мосту пошли грузовые составы

09:37

Во Владикавказе предотвращен теракт

09:29

Электронное голосование по поправкам: явка достигла 90%

07:23

В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар

01:39

В Краснодаре ищут убийц предпринимателя

00:34

В Челябинской области охотник застрелил хаски прямо на глазах у хозяйки

00:26

Жертвами коронавируса в Москве стали еще 35 человек

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Во Владикавказе предотвращен теракт

Во Владикавказе предотвращен теракт

17 минут назад
Электронное голосование по поправкам: явка достигла 90 процентов

Электронное голосование по поправкам: явка достигла 90 процентов

24 минуты назад
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

3 часа назад
Зеленскому предрекли судьбу последнего президента Украины

Зеленскому предрекли судьбу последнего президента Украины

1 час назад

Трансляции

13:00

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату
13:50

Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко
Все трансляции
Родители дошкольников начали получать пособия

Родители дошкольников начали получать пособия

3 часа назад
Зигзаг удачи: четверо жителей Омска выиграли квартиры в лотерее после голосования

Зигзаг удачи: четверо жителей Омска выиграли квартиры в лотерее после голосования

9 часов назад
Всем сестрам по серьгам: Дональд Трамп обругал западных политических лидеров в телефонном разговоре

Всем сестрам по серьгам: Дональд Трамп обругал западных политических лидеров в телефонном разговоре

3 часа назад
Стрельба во Флориде: 1 погибший, 2 раненых

Стрельба во Флориде: 1 погибший, 2 раненых

3 часа назад
Роналду сравнили с бараном: футболиста высмеяли за новую прическу

Роналду сравнили с бараном: футболиста высмеяли за новую прическу

1 час назад
Спокойной ночи, шутники! СК начал розыск блогеров, "надевших" нацистскую форму на героев детской передачи

Спокойной ночи, шутники! СК начал розыск блогеров, "надевших" нацистскую форму на героев детской передачи

7 часов назад
Назад в СССР: в ТикТоке набирают огромную популярность ностальгические клипы

Назад в СССР: в ТикТоке набирают огромную популярность ностальгические клипы

7 часов назад
Исследование выявило отношение россиян к 5G

Исследование выявило отношение россиян к 5G

1 час назад
Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

Акция "Пожалуйста, дышите!" станет бессрочной

23 часа назад
Ко дню рождения Авдотьи Смирновой: литературные экранизации режиссера

Ко дню рождения Авдотьи Смирновой: литературные экранизации режиссера

23 часа назад
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
Убийство краснодарского бизнесмена попало на видео

Убийство краснодарского бизнесмена попало на видео

1 час назад
Бизнес после карантина: франшизы выручают отечественных предпринимателей

Бизнес после карантина: франшизы выручают отечественных предпринимателей

3 часа назад
Посла ЕС в Венесуэле высылают из страны

Посла ЕС в Венесуэле высылают из страны

3 часа назад
Экономика ДНР встает на ноги

Экономика ДНР встает на ноги

3 часа назад
В Миннеаполисе прошли досудебные слушания по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда

В Миннеаполисе прошли досудебные слушания по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда

4 часа назад
Военные и дипломаты в Сирии приняли участие в общероссийском голосовании

Военные и дипломаты в Сирии приняли участие в общероссийском голосовании

4 часа назад
"Единая Россия" предложила отменить взимание платы за ремонт с жильцов аварийных домов

"Единая Россия" предложила отменить взимание платы за ремонт с жильцов аварийных домов

4 часа назад
Себастьян Курц намерен ужесточать миграционные правила в Австрии

Себастьян Курц намерен ужесточать миграционные правила в Австрии

5 часов назад
В Челябинской области охотник застрелил хаски прямо на глазах у хозяйки

В Челябинской области охотник застрелил хаски прямо на глазах у хозяйки

9 часов назад
Жертвами коронавируса в Москве стали еще 35 человек

Жертвами коронавируса в Москве стали еще 35 человек

9 часов назад
Вторая волна фейков: кто ставит палки в колеса общероссийскому голосованию

Вторая волна фейков: кто ставит палки в колеса общероссийскому голосованию

9 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 29 июня 2020 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 29 июня 2020 года

10 часов назад
378
Шампанское от Жириновского ушло лучшим дамам "Мосфильма"

Шампанское от Жириновского ушло лучшим дамам "Мосфильма"

11 часов назад
Небензя рассказал, почему Россия вышла из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Небензя рассказал, почему Россия вышла из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

12 часов назад
"Прима-балерина всея Руси" Волочкова обжалует штраф за нарушение карантина

"Прима-балерина всея Руси" Волочкова обжалует штраф за нарушение карантина

12 часов назад
Страсти на сцене и за кулисами: "Россия" покажет сериал об ансамбле "Березка"

Страсти на сцене и за кулисами: "Россия" покажет сериал об ансамбле "Березка"

12 часов назад
Америка не узнает себя: Трампа "вплели" в очередной международный скандал

Америка не узнает себя: Трампа "вплели" в очередной международный скандал

12 часов назад
В многоэтажке на западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

В многоэтажке на западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

12 часов назад
Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля

Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля

13 часов назад
ЧП на северо-востоке Москвы: что стало причиной пожара

ЧП на северо-востоке Москвы: что стало причиной пожара

13 часов назад
ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

15 часов назад
Проголосовала трижды: россиянке из Израиля грозит "уголовка"

Проголосовала трижды: россиянке из Израиля грозит "уголовка"

15 часов назад
Бетельгейзе тускнеет из-за гигантских пятен

Бетельгейзе тускнеет из-за гигантских пятен

16 часов назад
Она творила ужасные вещи: историк Соколов устроил истерику во время суда

Она творила ужасные вещи: историк Соколов устроил истерику во время суда

16 часов назад
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

17 часов назад
Кравцов: голосование по Конституции не мешает проведению пробного ЕГЭ

Кравцов: голосование по Конституции не мешает проведению пробного ЕГЭ

17 часов назад
Актер из криминальных сериалов ранил жену-актрису ножом в лицо

Актер из криминальных сериалов ранил жену-актрису ножом в лицо

17 часов назад
Жительнице Подмосковья ампутировали часть руки после нападения соседского алабая

Жительнице Подмосковья ампутировали часть руки после нападения соседского алабая

17 часов назад
Поклонская выбрала самый "няш-мяшный" аниме-портрет со своим изображением

Поклонская выбрала самый "няш-мяшный" аниме-портрет со своим изображением

18 часов назад
Запущено движение по ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Запущено движение по ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

18 часов назад
Шлепнувший ученицу педагог получил 9,5 года тюрьмы

Шлепнувший ученицу педагог получил 9,5 года тюрьмы

18 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку