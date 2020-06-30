300 тысяч долларов в день: менеджер Нурмагомедова рассказал о заработках бойца

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил о гонорарах 31-летнего российского бойца, которые он получает за коммерческие публичные выступления. По его словам, речь идет как минимум о 300 тысячах долларов в день.

Ранее издание Forbes сообщило, что Нурмагомедов в 2019 году за одно из публичных выступлений в России получил 5,5 миллиона рублей, а за рубежом коммерческое мероприятие с участием российского бойца стоит в два раза дороже.

"Это немного неверно, его публичное выступление стоит минимум 300 тысяч (долларов) в день", – написал на своей странице в Twitter Абдель-Азиз.

Напомним, что ранее Хабиб Нурмагомедов стал по версии Forbes самым успешным среди российских звезд моложе 40 лет. За последний год он обогатился на 16,5 миллиона долларов.