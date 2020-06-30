Оперштаб: за неделю количество зараженных снизилось на тысячу

России за сутки зафиксировано почти 6700 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Как следует из данных оперативного штаба, COVID-19 подтвержден у 6693 человек в 84 регионах РФ, при этом 2019 человек (30,2%) переносят вирус бессимптомно.

С середины июня суточный прирост устойчиво снижается. Так, если 14 июня в России было 8800 новых случаев, то через неделю было около 7700, а еще через неделю этот показатель опустился до уровня в 6700.

За истекшие сутки умерли 154 пациента с подтвержденным COVID-19. В понедельник сообщалось о 93 смертях, 28 июня их было 104, 27 июня — 188.

По состоянию на 30 июня в России зарегистрировано 647 849 случаев коронавирусной инфекции, 9320 умерших и 412 650 выписанных (9220 выписались за последние сутки).

Таким образом, на текущий момент в стране болеют 225 879 человек. Россия все еще на третьем месте в мире по числу заболевших после США (2,59 миллиона) и Бразилии (1,36 миллиона), но ее догоняет Индия (566800, суточный прирост составил 18500 человек).

В Москве за сутки коронавирус подтвержден у 745, 35 человек стали жертвами болезни, 2295 выздоровели.