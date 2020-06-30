Вести.net: Индия запретила TikTok, а МТС выпустила "Марвина"

Власти Индии запретили 59 китайских приложений. Почти все это крупные проекты, самые заметные из которых — сервис коротких видео TikTok, а еще в список запрещенных попали программы от производителя смартфонов Xiaomi, карта от китайского гиганта Baidu и мессенджеры WeChat и QQ от другого гиганта, Tencent, UC Browser, новостные приложения и даже популярные игры.

Официальная причина — эти приложения связаны с действиями, наносящими ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественного порядка. А еще в индийском правительстве заявили, что получили много жалоб на приложения, которые крадут данные пользователей и передают их на иностранные серверы.

Тут стоит заметить, что нынешнему решению властей предшествовала необычная инициатива снизу. Пару недель назад появилось приложение для индийских пользователей, у которого была всего одна функция — распознавать и удалять со смартфона все китайские программы. При этом нужно понимать, что Индия — это колоссальный и, главное, растущий рынок, за который бьются все производители смартфонов. Но именно китайские бренды, если верить подсчетам, занимают более 80% этого рынка, а суммарная аудитория запрещенных сейчас приложений — свыше 500 млн человек.

Впрочем, как отмечают по другую сторону океана, не очень понятно, как именно будут блокировать эти приложения: добиваться их удаления из магазинов приложений или просто закрывать доступ к ним через интернет-провайдеров. Пока официальных комментариев на этот счет нет, а сами программы по-прежнему доступны в магазинах Apple и Google.

К российским новостям. МТС наконец выпускает на рынок свою "умную" колонку с голосовым помощником "Марвин", утечки о котором были еще в прошлом году. Правда, пока устройство раздадут только лояльным абонентам, а для прочих любопытных доступно приложение с голосовым помощником. Тут интересно, что в формате приложения "Марвин" даже не голосовой ассистент, то есть сам он пока не говорит. Общаться с ним можно текстом и голосом, но слушает он не постоянно, а только при нажатии на кнопку, а отвечает исключительно текстом. Тут имеется ввиду, что не всем пользователям нравится, что их постоянно слушают в ожидании кодовой активационной фразы. Но это отдельное приложение, а колонка работает вполне привычно, как и аналоги.

Аркадий Сандлер, директор Центра искусственного интеллекта МТС: "Мы исследовали вопрос полезности разговаривающего ассистента внутри приложения и наткнулись на ситуацию, что, оказывается, это не очень сильно востребованная вещь. В приложении сказать свой вопрос — популярно и нужно, а получить ответ голосом не всегда удобно, в отличии от текста. Поэтому мы в качестве первой версии сделали таким образом и посмотрим, как это будет развиваться".

Пока "Марвин" умеет не очень много. Способности голосовых ассистентов принято измерять по количеству навыков, то есть мини-программ, которые они могут выполнять. У Alexa от Amazon, лидера на этом поле, таких за сотню тысяч. У российской "Алисы" от "Яндекса" — тысячи, у "Маруси" от Mail.Ru — больше сотни, у "Марвина" пока — двадцать.

Аркадий Сандлер, директор Центра искусственного интеллекта МТС: "Дело в том, что в отличии от наших коллег, у которых такое решение есть, оно выстроено на плечах намного более долгого времени разработки технологий, которые необходимы в ассистенте: распознавание голоса, какие-то NLP-вещи, поисковые машины и так далее. Нам практически все пришлось делать самостоятельно, с нуля, собственными руками. Более того, насколько мне известно, цикл разработки у нас занял в итоге все равно самое короткое время по сравнению со всеми остальными".

В МТС рассчитывают на то, что потенциальный рынок голосовых помощников в России очень большой, и у операторов есть шансы занять его долю. В прошлом году подсчитали, что в 2021 году в России будет больше 4 млн таких колонок. В МТС ставку собираются делать на семейное потребление, говорят, что у них чуть не самая большая коллекция аудиокниг. Колонка поддерживает работу с двумя музыкальными сервисами: собственно МТС Music, и сторонним "Звук". А еще в колонку встроили хаб для устройств "умного" дома стандарта ZigBee для управления совместимыми лампочками, датчиками и шторами, такого нет ни у "Яндекса", ни у Mail.ru в их колонках.