Появилось видео серьезного ДТП с фурой на столичном мосту

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевший момент аварии с участием грузовика, произошедшей днем в понедельник, 29 июня, на Крымском мосту.

На записи видно, как фура резко повернула налево, после чего пробила разделительное ограждение и оказалась на полосе встречного движения.

По счастливой случайности, большегруз разминулся с легковушками на "встречке", по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

По одной из версий, причиной ДТП могло стать лопнувшее колесо большегруза, однако эти данные пока не подтверждаются из официальных источников.

Как сообщают СМИ, столкновение спровоцировало многокилометровую пробку. В какой-то момент сотрудники ГИБДД полностью перекрыли въезд на мост со стороны Керчи.