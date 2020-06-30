Падение стоимости кофе стало одним из сильнейших в истории

Биржевые цены на кофе достигли минимальных цен в мае прошлого года, и после кратковременного роста вновь опустились почти на самое дно. В России стоимость продукта выросла и этому есть объяснение.

Биржевая стоимость контрактов на поставку кофе с начала года упала почти в 1,5 раза, а во время пандемии спрос снизился еще.

Цена сорта Arabica, самого популярного, с конца марта снизилась на 16%. Во время карантина рестораны, кофейни и кафе были закрыты, а это одни из крупнейших оптовых потребителей кофе. Снизились покупки и в рознице – по утрам не надо было рано подниматься на работу или взбадривать себя кофе во время работы. В итоге текущий финансовый квартал стал одним из худших в истории производителей кофе. Цены на него были ниже только в декабре 2001 года из-за перепроизводства и мирового кризиса.

Но до России такое значительное снижение цен не дойдет: стоимость кофе растет. Это связано со сложной логистикой и транспортными затратами, и с желанием продавцов побыстрее отбить финансовые потери. Хотя в конце 2019 года кофе стало более популярным в стране, чем чай.

Продажи кофе за первый квартал в России рухнули почти на треть, а средняя цена выросла на 19%. При этом продажи чая снизились на 26%, а его средняя стоимость выросла на 9%, по данным оператора фискальных данных "Такском".

Пока биржевые контракты в Лондоне и Нью-Йорке на поставку кофе медленно дорожают: кофе сорта Arabica на 4% до 1 доллар за фунт (около 450 граммов), сорта Robusta — на 2,3% до 1,2 доллара. Спрос растет после снятия карантина в странах: открываются кофейни, рестораны, растут онлайн-покупки.

По данным Bloomberg, Бразилия, крупнейший производитель кофе в мире, уже продала 60% от нового урожая 2020 года. На долю сорта Arabica приходится примерно 70% рынка. Сорт помимо Бразилии выращивают и в Мексике, и Индонезии. Сорт Robusta производят в Африке и некоторых странах Азии.

По данным Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе", за последние 10 лет россияне стали пить больше кофе на 97%. В прошлом году потребление в России кофе составило 180 тысяч тонн.

При этом чая в прошлом году россияне выпили 138,8 тысячи тонн (151,5 тонны в 2018 году). По словам экспертов, "объем потребления чистого чая сократился драматически". Кроме того, растет популярность травяных и фруктовых напитков.

В прошлом году россияне стали больше пить зерновой кофе. Если в 2018 году на долю растворимого кофе приходилось 48%, а зернового — 52%, то в прошлом году соотношение было уже 44,7% к 55,3%.