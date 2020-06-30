В Красноярском крае горит 31 тысяча гектаров леса

84 лесных пожара зафиксировано в Красноярском крае. Об этом в эфире "Россия 24" сообщила ГТРК "Красноярск" со ссылкой на Авиалесоохрану. Пламя уже охватило около 31 тысячи гектаров. Основная часть возгораний приходится на Эвенкии и Приангарье. В очередной раз вспыхнула территория заповедника "Тунгусский", там выгорело 25 гектаров тайги.

Ситуацию осложняет то, что пожары находятся в труднодоступных районах. Из-за невозможностях перебросить на места ЧП необходимые силы и средства, ликвидировать огонь приходится преимущественно вручную. В ближайшее время для тушения лесов применят технологию искусственного вызывания осадков.