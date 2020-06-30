Игрок "Боруссии" Гетце может стать одноклубником Головина

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце, у которого 1 июля 2020 года истекает контракт с клубом, может продолжить карьеру в чемпионате Франции. 28-летним немецким футболистом интересуется "Монако".

Об интересе одного из клубов французского чемпионата к Гетце стало известно изданию Bild. Напомним, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.

В нынешнем сезоне Гетце провел за "Боруссию" 21 игру, забив три мяча и отдав одну голевую передачу.