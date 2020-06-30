Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

Анита Цой госпитализирована в одну из московских городских больниц с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь певицы Анна Кружель.

При этом она рассказала, что с первых дней пандемии Анита соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, передает РИА Новости. Кружель добавила: трудно сказать, где певица могла заразиться ковидом.

Всего пару дней назад Анита Цой радовалась снятию ограничений из-за коронавируса. В своем "Инстаграме" она выложила фото, на котором сидит на парапете набережной.

Так певица присоединилась к новому флешмобу, в ходе которого предлагается одеться в свой самый модный лук и выложить снимок, сделанный в любом общественном месте: кафе, сквере или на избирательном участке.